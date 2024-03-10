В Башкирии похолодает до -25 градусов

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В Башкирию идет похолодание. Уже сегодня, 10 марта, ночью температура воздуха при прояснениях составляла -17…-22°. Днем температура прогнозируется около -3…-8°.
В начале рабочей недели 11–12 марта в регионе ожидается местами небольшой снег, ветер западный умеренный. Температура воздуха днем составит -5…-10°, а ночью будет опускаться до -15…-20°, местами до -25°.
Как уточняет Башгидрометцентр, в Башкирии в марте среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма среднемесячной температуры воздуха -5,1°С), месячное количество осадков — также около нормы (норма 20-40 мм).