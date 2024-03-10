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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

В Башкирии похолодает до -25 градусов

В Башкирии похолодает до -25 градусов

10 марта 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии похолодает до -25 градусов

В Башкирию идет похолодание: если температура воздуха днем почти не поменяется, то ночью прогнозируется сильное похолодание до -25 градусов.

В Башкирию идет похолодание. Уже сегодня, 10 марта, ночью температура воздуха при прояснениях составляла -17…-22°. Днем температура прогнозируется около -3…-8°.

В начале рабочей недели 11–12 марта в регионе ожидается местами небольшой снег, ветер западный умеренный. Температура воздуха днем составит -5…-10°, а ночью будет опускаться до -15…-20°, местами до -25°.

Как уточняет Башгидрометцентр, в Башкирии в марте среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма среднемесячной температуры воздуха -5,1°С), месячное количество осадков — также около нормы (норма 20-40 мм).

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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