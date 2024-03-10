В Башкирии мужчина сгорел в частном доме из-за печки

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Published Сегодня, 04:26
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Мужчина погиб при пожаре в Кармаскалинском районе
Вчера, 9 марта, поздно вечером в частном доме по ул. Озерная в д. Бельский (Крамаскалинский район РБ) произошел пожар.
Горение на площади 36 квадратных метров ликвидировали добровольные пожарные команды и сотрудники МЧС России — всего 8 человек и 4 единицы техники. В результате пожара сгорело полдома, сильно обуглились бревенчатый потолок, полы и стены. В ходе тушения в одной из комнат было обнаружено обгоревшее тело хозяина дома, 1965 г. р.
На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. По предварительной версии пожар мог произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
— В доме не было пожарного извещателя, который мог вовремя предупредить о пожаре и спасти. Напоминаем, что в Башкортостане 15 категорий граждан могут бесплатно получить пожарный извещатель, — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.