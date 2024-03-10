В Башкирии мужчина сгорел в частном доме из-за печки

Горение на площади 36 квадратных метров ликвидировали добровольные пожарные команды и сотрудники МЧС России — всего 8 человек и 4 единицы техники. В результате пожара сгорело полдома, сильно обуглились бревенчатый потолок, полы и стены. В ходе тушения в одной из комнат было обнаружено обгоревшее тело хозяина дома, 1965 г. р.