Уфимка поставила сковородку на плиту готовить еду и уснула

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Желания вкусно поесть и сладко поспать соединились в сознании уфимки, которая поставила на плиту в сковородке готовиться обед, легла на диван подремать и уснула. Сковорода раскалилась и еда в ней загорелась. Огнеборцев вызвали соседи, которые почувствовали сильный запах дыма в подъезде. 35 жителей подъезда эвакуировались самостоятельно, еще одного гражданина пришлось спасать при помощи изолирующего устройства, чтобы он не наглотался дыма.
Виновница пожара также проснулась и успела выбежать на улицу. Огнем полностью уничтожена кухня на 7 этаже многоквартирного дома. Дознавателям МЧС женщина рассказала о том, что хотела приготовить обед, но сон ее склонил. На данный момент устанавливается ущерб причиненный квартирам и общедомовому имуществу.