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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Уфе из-за оставленной на плите сковородки полностью выгорела кухня

Уфимка поставила сковородку на плиту готовить еду и уснула

10 марта 2024, 13:40
Фото: МЧС России по РБ

В Уфе из-за оставленной на плите сковородки полностью выгорела кухня

Сотрудникам МЧС пришлось экстренно выезжать на ул. Батырскую в Уфе, чтобы разобраться с пожаром в квартире.

Желания вкусно поесть и сладко поспать соединились в сознании уфимки, которая поставила на плиту в сковородке готовиться обед, легла на диван подремать и уснула. Сковорода раскалилась и еда в ней загорелась. Огнеборцев вызвали соседи, которые почувствовали сильный запах дыма в подъезде. 35 жителей подъезда эвакуировались самостоятельно, еще одного гражданина пришлось спасать при помощи изолирующего устройства, чтобы он не наглотался дыма.

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Виновница пожара также проснулась и успела выбежать на улицу. Огнем полностью уничтожена кухня на 7 этаже многоквартирного дома. Дознавателям МЧС женщина рассказала о том, что хотела приготовить обед, но сон ее склонил. На данный момент устанавливается ущерб причиненный квартирам и общедомовому имуществу.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#МЧС
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