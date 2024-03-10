Уфимка поставила сковородку на плиту готовить еду и уснула

Желания вкусно поесть и сладко поспать соединились в сознании уфимки, которая поставила на плиту в сковородке готовиться обед, легла на диван подремать и уснула. Сковорода раскалилась и еда в ней загорелась. Огнеборцев вызвали соседи, которые почувствовали сильный запах дыма в подъезде. 35 жителей подъезда эвакуировались самостоятельно, еще одного гражданина пришлось спасать при помощи изолирующего устройства, чтобы он не наглотался дыма.