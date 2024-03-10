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В Белорецке простились с медиком, погибшим при выполнении боевых задач на СВО

«С детства мечтал стать офицером»: в Белорецке простились с медиком, погибшим на СВО

10 марта 2024, 05:45
Фото: соцсети Андрея Иванюты

В Белорецке простились с медиком, погибшим при выполнении боевых задач на СВО

В Белорецке состоялись похороны Даяна Денисламова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе СВО. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

По словам Андрея Иванюты, Даян Денисламов почти 30 лет проработал в Белорецкой больнице: после окончания медучилища — массажистом, а последние 20 лет — рентген-лаборантом. 23 февраля ему исполнилось пятьдесят лет.

— С самого начала специальной военной операции Даян Галиевич хотел поддержать наших ребят в боевых действиях. Он мог служить медиком в госпитале, но отправился добровольцем на передовую, в мотострелковый батальон. Выполняя свои воинские обязанности, оказывал первую медицинскую помощь товарищам и погиб в бою, спасая раненых. Гибель Даяна Галиевича глубоко потрясла многих белоречан, которые его знали, любили и уважали. Сегодня сотни людей пришли на прощание в Аллею Героев Белорецка и на площадь в Серменево, родное село Даяна, где живут его родители, — отметил Андрей Иванюта.

Фото: соцсети Андрея Иванюты

По словам главы администрации, Даян Денисламов с детства мечтал стать офицером, хотел поступать в военное училище, но родители отговорили. Срочную военную службу проходил в медсанчасти войск береговой охраны в Анапе, с 1994 по 1995 годы — в Чечне санитарным инструктором. Увлекался спортом, во время учебы был инициативным и активным, всегда поддерживал связь со своими учителями.

#Новости#Башкортостан#СВО
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