«С детства мечтал стать офицером»: в Белорецке простились с медиком, погибшим на СВО

По словам Андрея Иванюты, Даян Денисламов почти 30 лет проработал в Белорецкой больнице: после окончания медучилища — массажистом, а последние 20 лет — рентген-лаборантом. 23 февраля ему исполнилось пятьдесят лет.



— С самого начала специальной военной операции Даян Галиевич хотел поддержать наших ребят в боевых действиях. Он мог служить медиком в госпитале, но отправился добровольцем на передовую, в мотострелковый батальон. Выполняя свои воинские обязанности, оказывал первую медицинскую помощь товарищам и погиб в бою, спасая раненых. Гибель Даяна Галиевича глубоко потрясла многих белоречан, которые его знали, любили и уважали. Сегодня сотни людей пришли на прощание в Аллею Героев Белорецка и на площадь в Серменево, родное село Даяна, где живут его родители, — отметил Андрей Иванюта.