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Published Сегодня, 12:21

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Updated Сегодня, 12:23

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал рекомендации по питанию в месяц Рамазан

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал рекомендации по питанию в месяц Рамазан

10 марта 2024, 12:21
Фото: 1MI

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал рекомендации по питанию в месяц Рамазан

Как следует питаться в месяц Рамазан — рассказали в Роспотребнадзоре Башкирии.

В этом году месяц Рамазан начинается 11 марта. В этот месяц предписан ежедневный пост, во время которого мусульмане воздерживаются от питья и приема пищи в течение светового дня, в этом году этот интервал составит 14-15 часов.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора РБ, важно, чтобы диета была здоровой, а подход к еде был аккуратным:

  1. Не пропускайте сухур (утренний прием пищи), предпочтение отдавайте легкой пище (например, зерновой хлеб, злаки, овощной омлет или яйца вкрутую, свежие овощи, творог, несолёный сыр, йогурт, молоко);
  2. На ифтар (вечерний прием пищи) лучше есть нежирные сорта мяса, курицу, рыбу, овощи;
  3. Для приготовления пищи используйте только свежие продукты, в качестве которых вы не сомневаетесь;
  4. Пейте больше воды как перед едой, так и после приема пищи;
  5. Избегайте продуктов, которые вызывают жажду (сосиски, рыбные и мясные изделия, оливки, маринованные огурцы, крекеры, соусы — кетчуп, горчица, майонез);
  6. Сократите потребление кофеина: мочегонные свойства чая, кофе или энергетиков могут привести к обезвоживанию;
  7. Замените потребление кондитерских сладостей ягодами, фруктами, сухофруктами и орехами;
  8. Ешьте медленно и не переедайте

— После вечернего приема пиши хорошим решением будет прогулка. А в течение дня по возможности избегайте чрезмерных физических нагрузок. Этим советам также можно следовать после окончания Рамазана, — отметили в ведомстве.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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