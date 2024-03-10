Роспотребнадзор Башкирии опубликовал рекомендации по питанию в месяц Рамазан

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В этом году месяц Рамазан начинается 11 марта. В этот месяц предписан ежедневный пост, во время которого мусульмане воздерживаются от питья и приема пищи в течение светового дня, в этом году этот интервал составит 14-15 часов.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора РБ, важно, чтобы диета была здоровой, а подход к еде был аккуратным:
— После вечернего приема пиши хорошим решением будет прогулка. А в течение дня по возможности избегайте чрезмерных физических нагрузок. Этим советам также можно следовать после окончания Рамазана, — отметили в ведомстве.