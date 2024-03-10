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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Осторожней на дорогах: в Башкирии ухудшаются погодные условия

Осторожней на дорогах: в Башкирии ухудшаются погодные условия

10 марта 2024, 05:59
Фото: 1MI

Осторожней на дорогах: в Башкирии ухудшаются погодные условия

Во многих районах Башкирии ухудшаются погодные условия и ситуация на дорогах может осложниться.

Главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов сообщил, что в настоящее время во многих районах Башкирии отмечается ухудшение погодных условий — резкое понижение или перепады температурных режимов, усиление осадков, туман.

На проблемных участках федеральных и республиканских автодорог работают сотрудники Госавтоинспекции, экипажи ДПС сопровождают снегоуборочную технику для ее беспрепятственного проезда.

— При неблагоприятных погодных условиях призываем водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством. В такую погоду водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Пешеходам рекомендуем носить световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, — подчеркнул Владимир Севастьянов.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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