Осторожней на дорогах: в Башкирии ухудшаются погодные условия

— При неблагоприятных погодных условиях призываем водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством. В такую погоду водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Пешеходам рекомендуем носить световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, — подчеркнул Владимир Севастьянов.