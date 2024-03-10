Башкирия планирует получать насосы из Беларуси

— По итогам 2023 года Республика Беларусь занимает 4 место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей 6,3%. Во многом на продуктивность сотрудничества двух республик влияет наличие представителя региона в целевой стране. Так, при поддержке Константина Климина в 2023 году состоялось 5 визитов и 6 приемов с участием представителей Беларуси, — поделилась министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.