Башкирия планирует получать насосы из Беларуси

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Кооперация может осуществляться в области поставок промышленных насосов в Башкирии, а также обеспечения завода сырьем из республики. Эти вопросы обсуждались в ходе посещения предприятий Брестской области представителем Башкирии при Торговом представительстве РФ Республике Беларусь Константином Климиным. Рабочая поездка прошла в рамках реализации целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
— По итогам 2023 года Республика Беларусь занимает 4 место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей 6,3%. Во многом на продуктивность сотрудничества двух республик влияет наличие представителя региона в целевой стране. Так, при поддержке Константина Климина в 2023 году состоялось 5 визитов и 6 приемов с участием представителей Беларуси, — поделилась министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
Также представитель региона провел встречу с первым заместителем председателя Пинского городского исполнительного комитета Ириной Максимюк, где стороны обсудили возможность участия предприятий Пинска в проекте «Башкирский домик» в качестве поставщиков мебельной продукции, сантехники, предметов быта.