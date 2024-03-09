Жителям Башкирии напомнили о том, что делать чтобы не утонуть в оттепель

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Госкомитет республики по ЧС опубликовал правила того, как правильно себя вести возле рек и озер. Весной категорически нельзя:
— Ходить по льду группой в одной точке;
— Выходить на лед в плохую погоду, особенно ночью;
— Проверять лед на прочность.
Если вы видите воду на поверхности, слышите треск или чувствуете, как прогибается лед, значит, он непрочный. Если вы уже каким-то образом оказались посреди водоема, то следует вернуться на берег скользящим шагом, не отрываясь от поверхности льда. Держите ноги широко. В крайнем случае — ползите.
Что делать, если человек уже провалился под лед? Нужно сохранять спокойствие и не делать резких движений. Необходимо громко позвать на помощь и медленно вылезти на льдину. Заползать на нее следует грудью, далее отползти в сторону берега.
Ранее в Уфе мужчина провалился под лед и чуть не погиб. К счастью, на помощь пришли очевидцы, которые вызвали спасателей. После случившегося пострадавший не мог говорить и получил переохлаждение.