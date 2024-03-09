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Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

В Уфе пьяный водитель без прав врезался в автомобиль с детьми

9 марта 2024, 05:49
Двоих детей и водителя иномарки осмотрели врачи. На нетрезвого виновника аварии составили административный протокол.

24-летний нетрезвый водитель за рулем ВАЗ-2115 столкнулся со встречной «Шкодой». Авария произошла на улице Ахметова.

В уфимской госавтоинспекции сообщили, что 36-летний водитель иномарки и двое его детей двух и десяти лет получили травмы и ушибы. Медики осмотрели пострадавшую семью, после чего их отпустили домой.

Авария произошла по вине нетрезвого водителя за рулем ВАЗа.Авария произошла по вине нетрезвого водителя за рулем ВАЗа.
Авария произошла по вине нетрезвого водителя за рулем ВАЗа.
Фото: ГИБДД по РБ

Как пояснили сотрудники госавтоинспекции, водитель ВАЗа был пьян — освидетельствование показало 1,081 мг/литр в парах выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что у молодого человека нет прав.

В отношении виновника ДТП составили административные материал.

#Происшествия#Анастасия Денисенко
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