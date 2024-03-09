В Уфе пьяный водитель без прав врезался в автомобиль с детьми

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:59
24-летний нетрезвый водитель за рулем ВАЗ-2115 столкнулся со встречной «Шкодой». Авария произошла на улице Ахметова.
В уфимской госавтоинспекции сообщили, что 36-летний водитель иномарки и двое его детей двух и десяти лет получили травмы и ушибы. Медики осмотрели пострадавшую семью, после чего их отпустили домой.
Как пояснили сотрудники госавтоинспекции, водитель ВАЗа был пьян — освидетельствование показало 1,081 мг/литр в парах выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что у молодого человека нет прав.
В отношении виновника ДТП составили административные материал.