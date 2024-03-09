В Башкирии можно будет получить бесплатную психологическую помощь

Еще с 1 июля 2023 года в России появилась возможность обращаться к психологам в поликлиниках по ОМС. Рассказываем, как жителям Башкирии получить помощь специалиста.

Услуги психолога входят в полис обязательного медицинского страхования. В республиканском Минздраве объяснили, что в связи с этим можно будет получить бесплатную помощь специалиста. Записаться к медицинскому психологу можно в поликлинике по месту жительства через терапевта, невролога, гинеколога или кардиолога. В Уфе также работает Республиканский клинический психотерапевтический центр по улице Рихарда Зорге, 73/3. Номер единой регистратуры: 8 (347) 285-77-07. Центр работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 20:00.