В Башкирии можно будет получить бесплатную психологическую помощь

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Услуги психолога входят в полис обязательного медицинского страхования. В республиканском Минздраве объяснили, что в связи с этим можно будет получить бесплатную помощь специалиста.
Записаться к медицинскому психологу можно в поликлинике по месту жительства через терапевта, невролога, гинеколога или кардиолога.
В Уфе также работает Республиканский клинический психотерапевтический центр по улице Рихарда Зорге, 73/3. Номер единой регистратуры: 8 (347) 285-77-07. Центр работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 20:00.