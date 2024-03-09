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В честь 90-летия Юрия Гагарина уфимцы смогут увидеть флаг, который был на МКС

В честь 90-летия Юрия Гагарина уфимцы смогут увидеть флаг, который был на МКС

9 марта 2024, 04:09
Фото: Администрация Уфы
Сегодня первому космонавту-летчику Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет. В честь этого в Уфе пройдет возложение цветов, в котором смогут поучаствовать все желающие.

Сегодня, 9 марта, исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. По этому случаю в 11:00 возле девятого корпуса Уфимского университета науки и технологий состоится возложение цветов. Как сообщает мэрия, мероприятие организует башкирское отделение Федерации космонавтики России. В церемонии смогут поучаствовать все желающие

— У пришедших будет уникальная возможность сделать фото с флагом Федерации, который побывал на Международной космической станции, — сообщили в администрации.

Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космос. Полет длился 108 минут. 12 апреля 1961 года Гагарин успешно приземлился неподалёку от Энгельса. 27 марта 1968 года космонавт-летчик погиб в авиакатастрофе вблизи деревни Новоселово, выполняя учебный полёт.

В связи с гибелью Гагарина впервые в истории СССР был объявлен траур в память о человеке, который не был главой государства.

#Анастасия Денисенко
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