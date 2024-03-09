В честь 90-летия Юрия Гагарина уфимцы смогут увидеть флаг, который был на МКС

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
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Сегодня, 9 марта, исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. По этому случаю в 11:00 возле девятого корпуса Уфимского университета науки и технологий состоится возложение цветов. Как сообщает мэрия, мероприятие организует башкирское отделение Федерации космонавтики России. В церемонии смогут поучаствовать все желающие
— У пришедших будет уникальная возможность сделать фото с флагом Федерации, который побывал на Международной космической станции, — сообщили в администрации.
Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космос. Полет длился 108 минут. 12 апреля 1961 года Гагарин успешно приземлился неподалёку от Энгельса. 27 марта 1968 года космонавт-летчик погиб в авиакатастрофе вблизи деревни Новоселово, выполняя учебный полёт.
В связи с гибелью Гагарина впервые в истории СССР был объявлен траур в память о человеке, который не был главой государства.