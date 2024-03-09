В честь 90-летия Юрия Гагарина уфимцы смогут увидеть флаг, который был на МКС

Сегодня, 9 марта, исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. По этому случаю в 11:00 возле девятого корпуса Уфимского университета науки и технологий состоится возложение цветов. Как сообщает мэрия, мероприятие организует башкирское отделение Федерации космонавтики России. В церемонии смогут поучаствовать все желающие