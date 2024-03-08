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Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

В Башкирии сгорело здание православного храма

Здание православного храма оказалось объято пламенем в Башкирии

8 марта 2024, 08:30
Фото: 1MI

В Башкирии сгорело здание православного храма

Предварительно погибших и травмированных в результате пожара нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По оперативным данным, пожар произошел около полуночи в здании православного храма по улице Центральная в деревне Писарево Шаранского района.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.

Прибывшие на место пожарные констатировали факт горения по всей площади здания. На тушение огня были направлены семь человек и четыре единицы техники.

Напомним, ранее в Уфе загорелась иконописная мастерская неподалеку от здания церкви по улице Лесопильной. Горение на площади 10 кв. м. удалось оперативно локализовать. Самостоятельно из загоревшегося здания эвакуировались 12 человек.

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