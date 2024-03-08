Здание православного храма оказалось объято пламенем в Башкирии

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По оперативным данным, пожар произошел около полуночи в здании православного храма по улице Центральная в деревне Писарево Шаранского района.
Прибывшие на место пожарные констатировали факт горения по всей площади здания. На тушение огня были направлены семь человек и четыре единицы техники.
Напомним, ранее в Уфе загорелась иконописная мастерская неподалеку от здания церкви по улице Лесопильной. Горение на площади 10 кв. м. удалось оперативно локализовать. Самостоятельно из загоревшегося здания эвакуировались 12 человек.