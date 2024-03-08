Власти Башкирии сделали заявление о весеннем паводке в 2024 году

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По предварительному прогнозу Башгидромета в 2024 году весенний паводок ожидается выше среднемноголетних значений. В связи с этим, как сообщил Сагитов, подготовка к прохождению половодья «проводится с учетом наихудшего варианта развития событий».
— Все необходимые мероприятия, направленные на недопущение возможных негативных последствий весеннего половодья, будут продолжены, — заявил зампред правительства республики.
По оценкам регионального Гокомитета по ЧС, весеннее половодье в Башкирии начнется в конце марта — начале апреля. Ключевым фактором здесь является переход температуры через нулевое значение. Паводок начинается в том случае, когда вне зависимости от времени суток сохраняется плюсовая температура.