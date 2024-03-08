Власти Башкирии сделали заявление о весеннем паводке в 2024 году

По оценкам регионального Гокомитета по ЧС, весеннее половодье в Башкирии начнется в конце марта — начале апреля. Ключевым фактором здесь является переход температуры через нулевое значение. Паводок начинается в том случае, когда вне зависимости от времени суток сохраняется плюсовая температура.