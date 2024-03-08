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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Весеннее половодье в Башкирии в 2024 году превысит среднемноголетние значения

Власти Башкирии сделали заявление о весеннем паводке в 2024 году

8 марта 2024, 11:25
Фото: 1MI

Весеннее половодье в Башкирии в 2024 году превысит среднемноголетние значения

Об этом по итогам совместного заседания КЧС и республиканской противопаводковой комиссии заявил заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов.

По предварительному прогнозу Башгидромета в 2024 году весенний паводок ожидается выше среднемноголетних значений. В связи с этим, как сообщил Сагитов, подготовка к прохождению половодья «проводится с учетом наихудшего варианта развития событий».

— Все необходимые мероприятия, направленные на недопущение возможных негативных последствий весеннего половодья, будут продолжены, — заявил зампред правительства республики.

По оценкам регионального Гокомитета по ЧС, весеннее половодье в Башкирии начнется в конце марта — начале апреля. Ключевым фактором здесь является переход температуры через нулевое значение. Паводок начинается в том случае, когда вне зависимости от времени суток сохраняется плюсовая температура.

Премьер-министр Башкирии объявил о начале подготовки к весеннему половодью
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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Весенний паводок#Половодье#Азамат Нухов#Госкомитет по ЧС
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