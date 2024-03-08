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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:13

Выброс изопропилбензола в атмосферу зафиксировали в Уфе 7 марта

В Уфе в первые дни весны зафиксировали выброс токсичного вещества в воздух

8 марта 2024, 05:05
Фото: 1MI

Выброс изопропилбензола в атмосферу зафиксировали в Уфе 7 марта

Отчет по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в городе публикует Башгидрометцентр.

В четверг, 7 марта, аэрологические станции в Уфе зафиксировали превышение допустимой концентрации изопропилбензола, которая составила 1,4 ПДК.

Ранее жители нескольких городов республики жаловались на качество воздуха. Так, по словам жителей Салавата, «дышать в городе невозможно». Также на ядовитый смог ранее пожаловались жители Стерлитамака — на жалобу отреагировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Изопропилбензол (кумол) применяется в качестве добавки при производстве топлива в целях повышения октанового числа. Он является токсичным веществом и наркотиком. Учёные считают, что вдыхание паров этого вещества может привести к онкологии.

#Происшествия#Город#Роспотребнадзор#Промышленность#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Башгидрометцентр#Экологические проблемы
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