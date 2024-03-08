В Уфе в первые дни весны зафиксировали выброс токсичного вещества в воздух

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:13
В четверг, 7 марта, аэрологические станции в Уфе зафиксировали превышение допустимой концентрации изопропилбензола, которая составила 1,4 ПДК.
Ранее жители нескольких городов республики жаловались на качество воздуха. Так, по словам жителей Салавата, «дышать в городе невозможно». Также на ядовитый смог ранее пожаловались жители Стерлитамака — на жалобу отреагировали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Изопропилбензол (кумол) применяется в качестве добавки при производстве топлива в целях повышения октанового числа. Он является токсичным веществом и наркотиком. Учёные считают, что вдыхание паров этого вещества может привести к онкологии.