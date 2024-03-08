В Уфе освободили из-под стражи экс-руководителя ООО «Килстройинвест» Дмитрия Комлева

По данным «Ъ-Уфа», в суде установили, что в период с сентября 2013 по июль 2017 года руководители «Килстройинвеста» под видом строительства малоэтажных жилых домов в ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования. Застройщик не выполнил свои обязательства, причинив гражданам и членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму почти 2,4 млрд руб. Компаниям подрядчикам также был нанесен ущерб на сумму почти 46 млн рублей.