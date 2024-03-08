В Уфе освободили из-под стражи экс-руководителя ООО «Килстройинвест» Дмитрия Комлева

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:49
Верховный суд Башкирии отменил постановление Ленинского райсуда Уфы, в соответствии с которым одному из бывших руководителей ООО «Килстройинвест» Дмитрию Комлеву было отказано в замене наказания на принудительные работы.
По словам юриста, на решение Верховного суда повлияли положительные характеристики из СИЗО №1 В Уфе, где Комлев отбывал наказание. Мужчину освободили из-под стражи.
В январе 2022 года Октябрьский райсуд Уфы признал экс-руководителя «Килстройинвеста» виновным в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба дольщикам ЖК «Миловский парк».
По данным «Ъ-Уфа», в суде установили, что в период с сентября 2013 по июль 2017 года руководители «Килстройинвеста» под видом строительства малоэтажных жилых домов в ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования. Застройщик не выполнил свои обязательства, причинив гражданам и членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму почти 2,4 млрд руб. Компаниям подрядчикам также был нанесен ущерб на сумму почти 46 млн рублей.
Дмитрий Комлев был приговорен к десяти годам лишения свободы, а двое других руководителей компании — Иван Арапов и Павел Рыцев — получили по шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
Как сообщает издание, позднее суд смягчил приговор. Дмитрию Комлеву срок снизили до восьми с половиной лет. Ивана Арапова и Павла Рыцева освободили из-под стражи, назначив им условное наказание. Отмечается, что Дмитрий Комлев и Иван Арапов вину не признали, Павел Рыцев признал ее частично.