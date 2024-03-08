В Уфе определили застройщика квартала площадью 75 тысяч кв. м. в у бульвара Славы

Предельный срок выполнения работ по договору о КРТ составит семь лет, участки будут освобождены от прав третьих лиц в течение трех лет. Победитель процедуры подтвердил наличие на счетах 203 млн руб. для гарантии обеспечения прав граждан при изъятии нежилых объектов капстроительства, подлежащих сносу.