В Уфе определили застройщика квартала площадью 75 тысяч кв. м. в у бульвара Славы

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 09:04
Право комплексного развития территории площадью 74,9 тыс. кв. м. в Орджоникидзевском районе Уфы получил специализированный застройщик «Зеленый двор». Речь идет об участке, расположенном за школой № 99 и за сквером Мусы Гареева.
Проведение торгов на право КРТ было инициировано администрацией Уфы. Начальная стоимость права развивать территорию составляла 3,05 млн руб. Компания предложила 20 млн руб.
Также минимальный объем инвестиций для участников по условиям торгов был установлен на уровне 11,38 млрд руб. «Зеленый двор» заявил объем вложений в проект в 11,43 млрд руб.
Предельный срок выполнения работ по договору о КРТ составит семь лет, участки будут освобождены от прав третьих лиц в течение трех лет. Победитель процедуры подтвердил наличие на счетах 203 млн руб. для гарантии обеспечения прав граждан при изъятии нежилых объектов капстроительства, подлежащих сносу.