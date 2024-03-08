Летевший через Уфу самолет вернулся на стоянку из-за технической неполадки

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
У самолета, выполнявшего рейс Минеральные воды — Уфа — Омск, отказал датчик гидросистемы. Воздушное судно в связи с этим было вынуждено уйти с предварительного старта и вернуться на стоянку.
— После устранения тех.причины в 01:55 (МСК) произведён взлет ВС по запланированному маршруту Минеральные Воды — Уфа — Омск, — уточняет телеграм-канал.
Отмечается, что на борту воздушного судна находилось 97 пассажиров.
Напомним, ранее у самолета, вылетевшего из уфимского аэропорта, замерзла передняя стойка шасси. Экипаж воздушного судна доложил об этом в процессе руления на взлетно-посадочной полосе. Несмотря не неполадки, посадка прошла успешно.