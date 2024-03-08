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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:44

У самолета, летевшего через Уфу, отказал датчик гидросистемы

Летевший через Уфу самолет вернулся на стоянку из-за технической неполадки

8 марта 2024, 04:28
Фото: 1MI

У самолета, летевшего через Уфу, отказал датчик гидросистемы

Подробности сообщает телеграм-канал Aviaincident.

У самолета, выполнявшего рейс Минеральные воды — Уфа — Омск, отказал датчик гидросистемы. Воздушное судно в связи с этим было вынуждено уйти с предварительного старта и вернуться на стоянку.

— После устранения тех.причины в 01:55 (МСК) произведён взлет ВС по запланированному маршруту Минеральные Воды — Уфа — Омск, — уточняет телеграм-канал.

Отмечается, что на борту воздушного судна находилось 97 пассажиров.

Напомним, ранее у самолета, вылетевшего из уфимского аэропорта, замерзла передняя стойка шасси. Экипаж воздушного судна доложил об этом в процессе руления на взлетно-посадочной полосе. Несмотря не неполадки, посадка прошла успешно.

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#Общество#Происшествия#Самолеты#Новости Башкирии#Авиация#Азамат Нухов#Авиарейс
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