Известно, какими именами в Башкирии наиболее часто называли новорожденных в 2024 году

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Региональный реестр ЗАГС опубликовал список наиболее редких имен, которые по состоянию на 8 марта получали новорожденные в Башкирии.
Наиболее редко встречающиеся имена среди девочек — Мунаввара, Ясмин, Аверия, Севара и Хаят. Мальчиков в Башкирии реже всего называли именами Дайан, Данель, Вильнур, Тимран и Фанзиль.
Также известно, какие имена наиболее часто давали новоиспеченные родители своим детям. Мальчиков чаще всего назвали Амир, Эмир, Тимур, Марк и Артем. Девочек — Амина, Ева, София, Ясмина и Арина.
Напомним, что по данным Росстата, в 2023 году в Башкирии сократилось количество новорожденных. За первые десять месяцев прошлого года количество родившихся детей составило 29 888, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.