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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Известны самые популярные имена для новорожденных в Башкирии

Известно, какими именами в Башкирии наиболее часто называли новорожденных в 2024 году

8 марта 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney

Известны самые популярные имена для новорожденных в Башкирии

Данные о самых популярных и редких именах, которые получили юные жители Башкирии, публикует реестр ЗАГС.
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Дети

Региональный реестр ЗАГС опубликовал список наиболее редких имен, которые по состоянию на 8 марта получали новорожденные в Башкирии.

Наиболее редко встречающиеся имена среди девочек — Мунаввара, Ясмин, Аверия, Севара и Хаят. Мальчиков в Башкирии реже всего называли именами Дайан, Данель, Вильнур, Тимран и Фанзиль.

Также известно, какие имена наиболее часто давали новоиспеченные родители своим детям. Мальчиков чаще всего назвали Амир, Эмир, Тимур, Марк и Артем. Девочек — Амина, Ева, София, Ясмина и Арина.

Напомним, что по данным Росстата, в 2023 году в Башкирии сократилось количество новорожденных. За первые десять месяцев прошлого года количество родившихся детей составило 29 888, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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#Общество#Город#Дети#Рождаемость#Новости Башкирии#Азамат Нухов#ЗАГС
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