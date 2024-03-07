Жители домов по соседству с новостройками в Уфе не могут воспользоваться канализацией

«Все наши проблемы начались из-за этих новых домов. Они уничтожили наши колодцы, когда копали котлован. У нас в квартире все удобства: и туалет, и ванная, и горячая вода, но мы пользоваться всем этим не можем. Все переполняется», — рассказывают жильцы.