Жители домов по соседству с новостройками в Уфе не могут воспользоваться канализацией

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Жители домов в Уфе по улице Зенцова после строительства рядом нескольких новостроек не могут пользоваться канализацией. На проблему обратили внимание активисты «Народного Фронта».
Как рассказал житель одного из домов 70-летний Хамит Калимуллин, во время работ по возведению новых многоквартирных домов была повреждена канализационная система. Вода с отходами перестала уходить, поэтому пользоваться санузлом в старых домах стало невозможно. Чтобы воспользоваться уборной, людям приходится идти до общественного туалета на Красинском рынке.
«Все наши проблемы начались из-за этих новых домов. Они уничтожили наши колодцы, когда копали котлован. У нас в квартире все удобства: и туалет, и ванная, и горячая вода, но мы пользоваться всем этим не можем. Все переполняется», — рассказывают жильцы.
Чтобы на проблему жильцов наконец обратили внимание, люди даже обращались к Владимиру Путину по «Прямой линии». Активисты ОНФ в своих соцсетях пишут, что в прокуратуру и мэрию Уфы уже направлены соответствующие обращения.