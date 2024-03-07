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Published Сегодня, 06:01

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Updated Сегодня, 06:03

В Уфе из-за новостроек людям приходится ходить в туалет на рынок

Жители домов по соседству с новостройками в Уфе не могут воспользоваться канализацией

7 марта 2024, 06:01
Фото: PxHere

В Уфе из-за новостроек людям приходится ходить в туалет на рынок

Во время строительства жилья была уничтожена канализационная система.

Жители домов в Уфе по улице Зенцова после строительства рядом нескольких новостроек не могут пользоваться канализацией. На проблему обратили внимание активисты «Народного Фронта».

Как рассказал житель одного из домов 70-летний Хамит Калимуллин, во время работ по возведению новых многоквартирных домов была повреждена канализационная система. Вода с отходами перестала уходить, поэтому пользоваться санузлом в старых домах стало невозможно. Чтобы воспользоваться уборной, людям приходится идти до общественного туалета на Красинском рынке.

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«Все наши проблемы начались из-за этих новых домов. Они уничтожили наши колодцы, когда копали котлован. У нас в квартире все удобства: и туалет, и ванная, и горячая вода, но мы пользоваться всем этим не можем. Все переполняется», — рассказывают жильцы.

Чтобы на проблему жильцов наконец обратили внимание, люди даже обращались к Владимиру Путину по «Прямой линии». Активисты ОНФ в своих соцсетях пишут, что в прокуратуру и мэрию Уфы уже направлены соответствующие обращения.

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#Общество#Уфа#Канализация#Новостройки
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