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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Жителей Башкирии запугивают ложными диагнозами

Жителей Башкирии запугивают ложными диагнозами

7 марта 2024, 15:41. Обновлено в 15:43
Фото: 1MI
В России зарегистрировали новый способ мошенничества. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказало, что гражданам звонят псевдо-врачи.

Аферисты обзванивают россиян под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти курс лечения. Потенциальных жертв запугивают ложными диагнозами.

Потерпевшим звонит мошенник и представляется помощником профессора или главного врача поликлиники. Им сообщается, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, а значит, нужно пройти лечение.

После этого перезванивает «главный врач» и говорит, что за лечение готов взяться профессор медицины. Однако само лечение будет платным. Также якобы надо отдать деньги за дорогостоящие лекарства.

Пострадавшему предлагается перечислить денежные средства на приобретение лекарств и лечение. Однако по факту ничего он не получает.

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#Общество#Мошенничество#Врач#Марина Шорина
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