Жителей Башкирии запугивают ложными диагнозами

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Аферисты обзванивают россиян под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти курс лечения. Потенциальных жертв запугивают ложными диагнозами.
Потерпевшим звонит мошенник и представляется помощником профессора или главного врача поликлиники. Им сообщается, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, а значит, нужно пройти лечение.
После этого перезванивает «главный врач» и говорит, что за лечение готов взяться профессор медицины. Однако само лечение будет платным. Также якобы надо отдать деньги за дорогостоящие лекарства.
Пострадавшему предлагается перечислить денежные средства на приобретение лекарств и лечение. Однако по факту ничего он не получает.