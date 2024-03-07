Власти Башкирии высказались о завершении строительства Восточного выезда

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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В Уфе завершается первый этап строительства Восточного выезда. На данный момент, как заявил министр, выполнен монтаж оборудования диспетчерского пункта, проводятся пуско-наладочные работы системы взимания платы. Также завершается монтаж перильного ограждения, шумозащитных экранов и установка дорожных знаков.
Восточный выезд представляет собой тоннельный участок протяженностью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной автомобильной дороги с выездом на федеральную трассу М-5 «Урал».
Напомним, Восточный выезд планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале текущего года. Ранее Александр Клебанов озвучил стоимость проезда по туннелю. Так, для легковых авто стоимость проезда днем составит 100 рублей, в другие часы — 20 рублей. Остальным придется платить по 250 и 50 рублей соответственно.