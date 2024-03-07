Власти Башкирии высказались о завершении строительства Восточного выезда

Напомним, Восточный выезд планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале текущего года. Ранее Александр Клебанов озвучил стоимость проезда по туннелю. Так, для легковых авто стоимость проезда днем составит 100 рублей, в другие часы — 20 рублей. Остальным придется платить по 250 и 50 рублей соответственно.