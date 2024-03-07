В уфимском Парке лесоводов могут расширить территорию зверинца

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Зверинец в Парке лесоводов в Уфе могут расширить. Разрешение на использование земельного участка под «Цирки и зверинцы» за подписью главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева было выдано МБУ «Горзеленхоз».
Речь идет об участке площадью порядка 5.5 тыс. кв. м. по улице Полярной. Улица находится неподалеку от парка, где уже имеются вольеры с животными.
Ранее стало известно, что в Парке имени лесоводов планируется провести ремонт спортивных и детских площадок, обновить площадки для пикников, а также установить системы освещения и видеонаблюдения.