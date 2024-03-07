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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Территория зверинца в Парке лесоводов в Уфе может увеличиться на полгектара

В уфимском Парке лесоводов могут расширить территорию зверинца

7 марта 2024, 11:54
Фото: 1MI

Территория зверинца в Парке лесоводов в Уфе может увеличиться на полгектара

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Ратмир Мавлиев.

Зверинец в Парке лесоводов в Уфе могут расширить. Разрешение на использование земельного участка под «Цирки и зверинцы» за подписью главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева было выдано МБУ «Горзеленхоз».

Речь идет об участке площадью порядка 5.5 тыс. кв. м. по улице Полярной. Улица находится неподалеку от парка, где уже имеются вольеры с животными.

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Ранее стало известно, что в Парке имени лесоводов планируется провести ремонт спортивных и детских площадок, обновить площадки для пикников, а также установить системы освещения и видеонаблюдения.

#Общество#Город#Уфа#Парки и скверы#Лес#Азамат Нухов#Реконструкция парков#Парк
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