В Уфе врачи вытащили саморез из кишки маленького ребенка

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Уфе годовалый мальчик проглотил полуторасантиметровый саморез. Об этом сообщили в Минздраве республики.
Как рассказали родители ребенка, мальчика ненадолго оставили без присмотра, в это время он каким-то образом нашел дома металлическое изделие и, разумеется, сунул в рот. Вскоре мать и отец заметили это и отвезли малыша в больницу.
«Рентгенологическое исследование органов брюшной полости показало наличие инородного тела в желудке. Пациента госпитализировали в отделение детской хирургии, где под наркозом провели ФГДС и извлекли крепежное изделие из двенадцатиперстной кишки», — рассказывают врачи.
К счастью, ребенка вовремя показали медикам: возможные осложнения, такие как перформация кишечника, которая требует хирургического лечения, удалось предотвратить.