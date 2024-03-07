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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Уфе годовалый малыш проглотил саморез

В Уфе врачи вытащили саморез из кишки маленького ребенка

7 марта 2024, 06:06
Фото: Минздрав

В Уфе годовалый малыш проглотил саморез

Мальчику грозила серьезная опасность.

В Уфе годовалый мальчик проглотил полуторасантиметровый саморез. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Как рассказали родители ребенка, мальчика ненадолго оставили без присмотра, в это время он каким-то образом нашел дома металлическое изделие и, разумеется, сунул в рот. Вскоре мать и отец заметили это и отвезли малыша в больницу.

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«Рентгенологическое исследование органов брюшной полости показало наличие инородного тела в желудке. Пациента госпитализировали в отделение детской хирургии, где под наркозом провели ФГДС и извлекли крепежное изделие из двенадцатиперстной кишки», — рассказывают врачи.

К счастью, ребенка вовремя показали медикам: возможные осложнения, такие как перформация кишечника, которая требует хирургического лечения, удалось предотвратить.

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#Происшествия#Уфа#Ребенок#Больница#Новости Башкирии
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