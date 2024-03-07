В Уфе пройдет семинар «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
Этими вопросами задавался каждый представитель бизнеса: ИП, СМСП или самозанятый.
Первый способ — вложиться в рекламу, второй — лично встречаться или продавать «в холодную», а третий — участвовать в закупках и заключать договоры с крупными компаниями.
Семинар — открытая площадка для диалога предпринимателей и крупнейших заказчиков Республики Башкортостан.
Семинар может быть интересен:
Участники семинара получат:
Семинар пройдет 15 марта с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3.
Начало регистрации в 10:30.
Участие бесплатное, количество мест ограничено.
Подробная информация о семинаре: https://clck.ru/39GKBM