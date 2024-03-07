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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Уфе пройдет семинар «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»

В Уфе пройдет семинар «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»

7 марта 2024, 06:17
Фото: 1MI
Реклама. АО «Корпорация „МСП“ . erid: LjN8Jxw2X
На семинаре можно узнать об основных аспектах законодательства в сфере закупок, обсудить с экспертами вопросы участия в закупках крупнейших государственных корпораций и разобрать все сложности практики осуществления закупок.

Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?

Этими вопросами задавался каждый представитель бизнеса: ИП, СМСП или самозанятый.

Первый способ — вложиться в рекламу, второй — лично встречаться или продавать «в холодную», а третий — участвовать в закупках и заключать договоры с крупными компаниями.

Семинар — открытая площадка для диалога предпринимателей и крупнейших заказчиков Республики Башкортостан.

Семинар может быть интересен:

  • Руководителям предприятий и организаций;
  • Самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, заинтересованным в стабильных источниках дохода;
  • Сотрудникам отделов продаж, закупок и снабжения;
  • Юристам;
  • Другим заинтересованным специалистам.

Участники семинара получат:

  • Возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков Республики Башкортостан;
  • Информацию об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также о планах и потребностях в товарах, работах и услугах на этот и следующие годы;
  • Возможность презентовать свою компанию и продукцию заказчикам Республики Башкортостан;
  • Рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса.
Фото: Корпорация МСП

Семинар пройдет 15 марта с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3.

Начало регистрации в 10:30.

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Подробная информация о семинаре: https://clck.ru/39GKBM

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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