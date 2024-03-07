В Уфе ограничат проезд по Шакшинскому мосту

Как пояснили в мэрии, закрыта будет проезжая часть четырехполосного движения мостового перехода в обоих направлениях. При этом для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная) будет доступна одна полоса проезжей части моста.