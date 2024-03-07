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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Уфе на час ограничат поезд по Шакшинскому мосту

В Уфе ограничат проезд по Шакшинскому мосту

7 марта 2024, 05:28
Фото: 1MI

В Уфе на час ограничат поезд по Шакшинскому мосту

Ограничения вводятся в связи с проведением геодезических работ, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 7 марта, для автомобильного проезда будет временно недоступен Шакшинский мост. Ограничения вводятся на один час — с 11:00 до 12:00.

Как пояснили в мэрии, закрыта будет проезжая часть четырехполосного движения мостового перехода в обоих направлениях. При этом для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная) будет доступна одна полоса проезжей части моста.

Напомним, ранее в Уфе закрыли движение по крайней правой полосе нового моста-вставки над рекой Белой. Ограничения будут действовать ежедневно с 6 утра до полуночи вплоть до 22 марта.

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#Общество#Город#ГИБДД#Администрация Уфы#Ограничение движения#Азамат Нухов#Перекрытие дорог#Шакшинский мост
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