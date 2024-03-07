В Уфе ограничат проезд по Шакшинскому мосту

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Сегодня, 7 марта, для автомобильного проезда будет временно недоступен Шакшинский мост. Ограничения вводятся на один час — с 11:00 до 12:00.
Как пояснили в мэрии, закрыта будет проезжая часть четырехполосного движения мостового перехода в обоих направлениях. При этом для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная) будет доступна одна полоса проезжей части моста.
Напомним, ранее в Уфе закрыли движение по крайней правой полосе нового моста-вставки над рекой Белой. Ограничения будут действовать ежедневно с 6 утра до полуночи вплоть до 22 марта.