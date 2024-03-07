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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Вечером 7 марта на дорогах Уфы образовались пробки в девять баллов

В преддверии 8 марта Уфу сковали 9-балльные пробки

7 марта 2024, 12:47
Фото: 1MI

Вечером 7 марта на дорогах Уфы образовались пробки в девять баллов

Движение затруднено во многих районах города.

Вечером четверга, 7 марта, Уфу вновь сковали пробки. Загруженность дорожного полотна сервис «Яндекс. Карты» оценил в 9 баллов из 10 возможных.

В историческом центре города наиболее загруженными оказались улицы Революционная, Заки Валиди, Пушкина и другие. Традиционно напряженная ситуация в Советском районе, где движение затруднено по улицам Города Галле, Пархоменко, Бабушкина, проспекту Октября и бульвару Хадии Давлетшиной.

Сложная обстановка также на севере города. Трудности испытывают автомобилисты, двигающиеся по улицам Первомайской, Перспективной, Трамвайной и Уфимскому шоссе.

Ранее в Уфе несколько раз регистрировались антирекорды, когда загруженность дорог в вечернее время превышала отметку в десять баллов. Анализ, как отметили в сервисе 2ГИС, проводился на основе данных GPS с учетом скорости на дорогах.

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#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Пробки#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта
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