В преддверии 8 марта Уфу сковали 9-балльные пробки

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Вечером четверга, 7 марта, Уфу вновь сковали пробки. Загруженность дорожного полотна сервис «Яндекс. Карты» оценил в 9 баллов из 10 возможных.
В историческом центре города наиболее загруженными оказались улицы Революционная, Заки Валиди, Пушкина и другие. Традиционно напряженная ситуация в Советском районе, где движение затруднено по улицам Города Галле, Пархоменко, Бабушкина, проспекту Октября и бульвару Хадии Давлетшиной.
Сложная обстановка также на севере города. Трудности испытывают автомобилисты, двигающиеся по улицам Первомайской, Перспективной, Трамвайной и Уфимскому шоссе.
Ранее в Уфе несколько раз регистрировались антирекорды, когда загруженность дорог в вечернее время превышала отметку в десять баллов. Анализ, как отметили в сервисе 2ГИС, проводился на основе данных GPS с учетом скорости на дорогах.