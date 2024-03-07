В Башкирии за 5 лет при поддержке «Башнефти» открыли более 200 социальных объектов

Кроме того, при поддержке «Башнефти» сооружена Тимашевская транспортная развязка на одной из центральных магистралей Уфы, которая соединяет северную и южную части города. Общая протяженность путепровода превышает один километр. Также здесь оборудованы тротуары для пешеходов, освещение и шумозащитные экраны, ливневая канализация и локальные очистные сооружения. Ранее время в пути из одной части города в другую составляло около 1,5 часов из-за автомобильных пробок, теперь движение занимает не более 30 минут.