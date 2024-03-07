В Башкирии за 5 лет при поддержке «Башнефти» открыли более 200 социальных объектов

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Один из ключевых объектов, открытый в 2023 году, — ледовый дворец в Октябрьском. Новый спорткомплекс уже стал точкой притяжения людей всех возрастов и новой достопримечательностью города. Кроме профессиональных спортсменов, которые будут тренироваться здесь круглый год, в этом комплексе могут заниматься спортом жители близлежащих населённых пунктов общей численностью более 120 тыс. жителей.
В Раевском (Альшеевский район) открылась средняя школа на 375 мест. Трехэтажное здание площадью более 5700 квадратных метров вместило 25 учебных классов, мастерские, актовый и спортивный залы, медицинский блок, столовую. Благодаря открытию новой школы, в учебных заведениях села полностью ликвидирована вторая смена.
В детском оздоровительном лагере «Орленок» (Илишевский район) открыт новый учебный корпус. В здании площадью 500 квадратных метров расположились классы для занятий, кабинеты учителей и библиотека.
Всего за последние пять лет башкирские нефтяники помогли построить и восстановить в 49 городах и районах республики более 200 объектов социальной инфраструктуры. Компания оказала помощь в строительстве и реконструкции медицинских, образовательных, спортивных учреждений, систем водоснабжения и водоотведения, благоустройство парков, скверов, дорог, что значительно улучшило уровень социальной обеспеченности в регионе.
Так, в Туймазах и Кумертау были открыты современные ледовые дворцы. Помимо хоккейной площадки, здания включают в себя тренажерные залы и помещения для занятий легкой атлетикой, раздевалки, душевые, буфеты и медицинские пункты. Развитая инфраструктура и качественное оснащение позволяет проводить во дворцах круглогодичные соревнования различного уровня, а доступность и качество площадок пользуются популярностью у горожан и спортсменов из соседних районов, приезжающих заниматься на сборах.
Кроме того, при поддержке «Башнефти» сооружена Тимашевская транспортная развязка на одной из центральных магистралей Уфы, которая соединяет северную и южную части города. Общая протяженность путепровода превышает один километр. Также здесь оборудованы тротуары для пешеходов, освещение и шумозащитные экраны, ливневая канализация и локальные очистные сооружения. Ранее время в пути из одной части города в другую составляло около 1,5 часов из-за автомобильных пробок, теперь движение занимает не более 30 минут.
Благодаря компании возобновил свою деятельность после реконструкции единственный в Янауле дворец молодежи площадью почти 2 тыс. м2. В его стенах также расположился современный кинотеатр на 160 зрительских мест, жители города получили возможность смотреть фильмы в 3D формате.
В Нефтекамске открылась после реконструкции полилингвальная школа-интернат площадью 2,5 тыс. м2 на 300 мест. Здесь заменили все устаревшие конструкции и коммуникации, а современное оборудование позволило школе реализовывать современные образовательные программы, в том числе углубленное изучение пяти языков.
Башкирские нефтяники также помогли построить в Верхнеяркеево (Илишевский район) новый медицинский комплекс на 500 посещений в день, оснащенный передовым оборудованием, площадью почти 5 тыс. м2.
«Башнефть» под управлением «Роснефти» на протяжении многих лет остается главной опорой республики по реализации масштабных социальных проектов. Башкирские нефтяники продолжают создание благоприятной среды для жизни и развития в регионе.