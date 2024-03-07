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Published Сегодня, 10:15

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Гострудинспекция рассказала об специальных правах трудящихся женщин

В Башкирии напомнили о том, какие права есть у женщин-рабочих

7 марта 2024, 10:15
Фото: 1MI

Гострудинспекция рассказала об специальных правах трудящихся женщин

Оказывается, работницы сельской местности вправе попросить дополнительный выходной день без оплаты этого дня, а также сокращения рабочей недели на 4 часа (в этом случае работодатель обязан оплатить её труд в полной мере).

Гострудинспекция в Республике Башкортостан рассказала о правах работающих женщин. В частности, пресс-служба надзорного органа напомнила об ограничениях в продолжительности рабочего дня.

Заместитель главного трудового инспектора труда в Башкортостане Оксана Ванскова пояснила, что есть отрасли и виды работ, где труд женщин запрещён вовсе или ограничен. Существует специальный перечень работ, производств и должностей с вредными и опасными условиями, утверждённый приказом минтруда России в 2019 году. В список вошли химическое производство, подземные работы (кроме руководителей, специалистов, не выполняющих физической работы под землёй и ряда других должностей), горные работы, металлообработка, бурение, добыча нефти и скважин, чёрная металлургия и др. Так, женщинам запрещено привлекать женщин к непосредственному тушению пожаров, очистке железнодорожных цистерн от нефтепродуктов или ядохимикатов, ремонту бурового оборудования. Женщины не могут строить вышки, быть сталеварами, судовым котельщиком, распиловщиком камня, взрывником и т. д.

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До 2021 года перечень профессий состоял из 456 пунктов, в 2021 году его сократили до 100. Теперь женщины вправе устраиваться трактористками, дальнобойщицами, машинистками поездов. Однако разрешение на работу в новых сферах не отменяет того, что есть допустимые нормы нагрузок для работниц. Например, за раз женщина вправе отказаться от подъёма груза свыше 15 кг, а за час она может перетащить не более 350 кг с рабочей поверхности и не более 175 кг с пола.

Есть и специальные права для работы в разных местностях. Например, в сельской местности женщина вправе попросить о сокращении рабочей недели до 36 часов с сохранением заработной платы как при 40-часовой рабочей неделе.

Работницы сельской местности вправе требовать сокращённую рабочую неделю с сохранением зарплаты и дополнительный выходной без сохранения оплаты за этот деньРаботницы сельской местности вправе требовать сокращённую рабочую неделю с сохранением зарплаты и дополнительный выходной без сохранения оплаты за этот день
Работницы сельской местности вправе требовать сокращённую рабочую неделю с сохранением зарплаты и дополнительный выходной без сохранения оплаты за этот день

Также она вправе попросить о предоставлении дополнительного выходного дня без сохранения оплаты за этот день. Об этом говорится в статье 263.1 Трудового кодекса. Статья 320 Трудового кодекса говорит о том, что женщины, трудящиеся в условиях Крайнего Севера, тоже могут работать на 4 часа в неделю меньше.

Недавно мы рассказывали о том, где чаще всего нарушаются права рабочих по их же мнению.

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#Общество#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Гострудинспекция#Трудовое право#Права рабочих
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