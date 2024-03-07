В Башкирии напомнили о том, какие права есть у женщин-рабочих

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Гострудинспекция в Республике Башкортостан рассказала о правах работающих женщин. В частности, пресс-служба надзорного органа напомнила об ограничениях в продолжительности рабочего дня.
Заместитель главного трудового инспектора труда в Башкортостане Оксана Ванскова пояснила, что есть отрасли и виды работ, где труд женщин запрещён вовсе или ограничен. Существует специальный перечень работ, производств и должностей с вредными и опасными условиями, утверждённый приказом минтруда России в 2019 году. В список вошли химическое производство, подземные работы (кроме руководителей, специалистов, не выполняющих физической работы под землёй и ряда других должностей), горные работы, металлообработка, бурение, добыча нефти и скважин, чёрная металлургия и др. Так, женщинам запрещено привлекать женщин к непосредственному тушению пожаров, очистке железнодорожных цистерн от нефтепродуктов или ядохимикатов, ремонту бурового оборудования. Женщины не могут строить вышки, быть сталеварами, судовым котельщиком, распиловщиком камня, взрывником и т. д.
До 2021 года перечень профессий состоял из 456 пунктов, в 2021 году его сократили до 100. Теперь женщины вправе устраиваться трактористками, дальнобойщицами, машинистками поездов. Однако разрешение на работу в новых сферах не отменяет того, что есть допустимые нормы нагрузок для работниц. Например, за раз женщина вправе отказаться от подъёма груза свыше 15 кг, а за час она может перетащить не более 350 кг с рабочей поверхности и не более 175 кг с пола.
Есть и специальные права для работы в разных местностях. Например, в сельской местности женщина вправе попросить о сокращении рабочей недели до 36 часов с сохранением заработной платы как при 40-часовой рабочей неделе.
Также она вправе попросить о предоставлении дополнительного выходного дня без сохранения оплаты за этот день. Об этом говорится в статье 263.1 Трудового кодекса. Статья 320 Трудового кодекса говорит о том, что женщины, трудящиеся в условиях Крайнего Севера, тоже могут работать на 4 часа в неделю меньше.
Недавно мы рассказывали о том, где чаще всего нарушаются права рабочих по их же мнению.