В Башкирии напомнили о том, какие права есть у женщин-рабочих

До 2021 года перечень профессий состоял из 456 пунктов, в 2021 году его сократили до 100. Теперь женщины вправе устраиваться трактористками, дальнобойщицами, машинистками поездов. Однако разрешение на работу в новых сферах не отменяет того, что есть допустимые нормы нагрузок для работниц. Например, за раз женщина вправе отказаться от подъёма груза свыше 15 кг, а за час она может перетащить не более 350 кг с рабочей поверхности и не более 175 кг с пола.