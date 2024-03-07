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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В небе над Уфой заметили сердце

Уфимцев удивил шар в небе

7 марта 2024, 13:56
Фото: Соцсети

В небе над Уфой заметили сердце

В небе над Уфой снова заметили воздушный шар в форме сердца. Его наблюдали сегодня, 7 марта, в преддверии международного женского дня. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Уфа с огоньком».

Отмечается, что их наблюдают уже не первый раз. Они летают с февраля — уфимцы видели их на 14 февраля.

Как выяснил корреспондент Mkset, время полета составляет один час. Компании предлагают индивидуальные полеты на двоих или программы для одного, но в составе группы. Стоимость первого достигает 30 тысяч рублей, во втором случае — 8 тысяч.

Романтический полет на двоих на шаре в форме сердца обойдется дороже. Его стоимость составит 35 тысяч рублей.

В комментариях под публикациями горожане отмечают, что не согласились бы за такие цены подниматься в воздух. Якобы «развлечение небезопасное и чересчур дорогое».

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#Общество#Уфа#Соцсети#Марина Шорина
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