Уфимцев удивил шар в небе

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Отмечается, что их наблюдают уже не первый раз. Они летают с февраля — уфимцы видели их на 14 февраля.
Как выяснил корреспондент Mkset, время полета составляет один час. Компании предлагают индивидуальные полеты на двоих или программы для одного, но в составе группы. Стоимость первого достигает 30 тысяч рублей, во втором случае — 8 тысяч.
Романтический полет на двоих на шаре в форме сердца обойдется дороже. Его стоимость составит 35 тысяч рублей.
В комментариях под публикациями горожане отмечают, что не согласились бы за такие цены подниматься в воздух. Якобы «развлечение небезопасное и чересчур дорогое».