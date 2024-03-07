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Published Сегодня, 16:46

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Updated Сегодня, 17:13

Уфимского преподавателя обманули мошенники на 2,5 млн рублей

Уфимского преподавателя обманули мошенники на 2,5 млн рублей

7 марта 2024, 16:46
Фото: 1MI
В Уфе 68-летний преподаватель вуза попался на уловку мошенников. Его лже-руководитель сообщил об утечке данных и связал мужчину с аферистами. Подробности озвучили в пресс-службе МВД по Башкортостану.

Потерпевший обратился в отдел полиции №5, рассказав, что в одном из популярных мессенджеров он получил сообщение от руководства. «Ректор» говорил о предстоящем звонке от сотрудников банка и службы безопасности.

В результате аферисты «наплели» историю о подозрительных операциях. Тогда заявитель взял на себя кредиты на сумму более 2,5 млн рублей. Деньги он отдал мошенникам, а те скрылись.

В Стерлитамаке с заявлением пришла 64-летняя женщина. Она хотела подзаработать, для чего оформила на себя кредит на более 2 млн рублей и добавила к ним более 100 тысяч рублей личных накоплений.

Всего за сутки жители Башкирии отдали аферистам более 15 млн рублей. В дежурные части органов внутренних дел поступило 29 сообщений, связанных с мошенничеством.

Около 12 млн рублей отдали мошенникам жители Башкирии за сутки
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#Общество#Башкортостан#Мвд#Мошенники#Марина Шорина
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