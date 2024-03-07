Уфимского преподавателя обманули мошенники на 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Потерпевший обратился в отдел полиции №5, рассказав, что в одном из популярных мессенджеров он получил сообщение от руководства. «Ректор» говорил о предстоящем звонке от сотрудников банка и службы безопасности.
В результате аферисты «наплели» историю о подозрительных операциях. Тогда заявитель взял на себя кредиты на сумму более 2,5 млн рублей. Деньги он отдал мошенникам, а те скрылись.
В Стерлитамаке с заявлением пришла 64-летняя женщина. Она хотела подзаработать, для чего оформила на себя кредит на более 2 млн рублей и добавила к ним более 100 тысяч рублей личных накоплений.
Всего за сутки жители Башкирии отдали аферистам более 15 млн рублей. В дежурные части органов внутренних дел поступило 29 сообщений, связанных с мошенничеством.