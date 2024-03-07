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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Спасателя-кинолога и ее собаку в Башкирии наградили медалью

Спасатель из Башкирии помогала с собакой после землетрясения в Турции

7 марта 2024, 16:21
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Спасателя-кинолога и ее собаку в Башкирии наградили медалью

Глава Башкортостана Радий Хабиров в преддверии 8 марта наградил медалью «Генерала Шаймуратова» Надежду Отвесову. Она является единственной в регионе девушкой спасателем-кинологом и трудится в Госкомитете по ЧС.

Она много лет работает в аварийно-спасательной службе. В прошлом году женщина поехала в Турцию, чтобы помочь пострадавшим в ходе землетрясения.

Она работает с поисково-спасательной собакой по кличке Торин. Тогда они вместе помогли шестерым пострадавшим, в том числе двум детям.

В результате в регионе ее теперь поощрили государственной наградой. В Госкомитете Отвесову также поблагодарили за каждодневный вклад в обеспечение безопасности жителей и гостей РБ.

#Общество#Награда#Радий Хабиров#Хабиров Радий Фаритович#Госкомитет по ЧС#Марина Шорина
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