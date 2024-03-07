Спасатель из Башкирии помогала с собакой после землетрясения в Турции

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Она много лет работает в аварийно-спасательной службе. В прошлом году женщина поехала в Турцию, чтобы помочь пострадавшим в ходе землетрясения.
Она работает с поисково-спасательной собакой по кличке Торин. Тогда они вместе помогли шестерым пострадавшим, в том числе двум детям.
В результате в регионе ее теперь поощрили государственной наградой. В Госкомитете Отвесову также поблагодарили за каждодневный вклад в обеспечение безопасности жителей и гостей РБ.