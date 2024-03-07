Ремонт зданий налоговой в Уфе обойдется в 449 млн рублей

Так, подрядчику необходимо провести капитальный ремонт двух ведомственных объектов — на проспекте Салавата Юлаева, 55 и улице Кирова, 109 в Уфе. Таким образом, в срок до 20 августа 2026 года компания должна отремонтировать трехэтажный административный корпус, девятиэтажное здание и его четырехэтажный пристрой и одноэтажный гараж с мастерскими.