Ремонт зданий налоговой в Уфе обойдется в 449 млн рублей

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Published Сегодня, 09:37
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Компания ООО «Жилстрой» отремонтирует здания управления федеральной налоговой службы в Уфе за 448,65 млн руб. Начальная стоимость контракта составляла 450,9 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.
Так, подрядчику необходимо провести капитальный ремонт двух ведомственных объектов — на проспекте Салавата Юлаева, 55 и улице Кирова, 109 в Уфе. Таким образом, в срок до 20 августа 2026 года компания должна отремонтировать трехэтажный административный корпус, девятиэтажное здание и его четырехэтажный пристрой и одноэтажный гараж с мастерскими.
Согласно документам закупки, исполнитель обязуется обновить системы электроснабжения, освещения, вентиляции, водоснабжения, систем сигнализации, а также провести фасадные работы.
Ранее стало известно, что администрация Уфы ищет подрядчика для ремонта кинотеатра «Победа». Планируемые работы включают полный ремонт объекта, признанного культурным наследием, с предполагаемым бюджетом в 235,5 миллионов рублей.