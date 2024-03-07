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449 млн рублей из федерального бюджета выделят на ремонт здания налоговой в Уфе

Ремонт зданий налоговой в Уфе обойдется в 449 млн рублей

7 марта 2024, 09:37
Фото: 1MI

449 млн рублей из федерального бюджета выделят на ремонт здания налоговой в Уфе

Итоги аукциона подвели ранее на сайте госзакупок.

Компания ООО «Жилстрой» отремонтирует здания управления федеральной налоговой службы в Уфе за 448,65 млн руб. Начальная стоимость контракта составляла 450,9 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Так, подрядчику необходимо провести капитальный ремонт двух ведомственных объектов — на проспекте Салавата Юлаева, 55 и улице Кирова, 109 в Уфе. Таким образом, в срок до 20 августа 2026 года компания должна отремонтировать трехэтажный административный корпус, девятиэтажное здание и его четырехэтажный пристрой и одноэтажный гараж с мастерскими.

Согласно документам закупки, исполнитель обязуется обновить системы электроснабжения, освещения, вентиляции, водоснабжения, систем сигнализации, а также провести фасадные работы.

Ранее стало известно, что администрация Уфы ищет подрядчика для ремонта кинотеатра «Победа». Планируемые работы включают полный ремонт объекта, признанного культурным наследием, с предполагаемым бюджетом в 235,5 миллионов рублей.

#Общество#Город#Госзакупки#Новости Башкирии#Капитальный ремонт#Налоговая служба#Азамат Нухов
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