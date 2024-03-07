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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

На дорогах Башкирии в течение пяти дней пройдут профилактические мероприятия

На 8 Марта в Башкирии стартует новая спецоперация ГИБДД

7 марта 2024, 04:57
Фото: 1MI

На дорогах Башкирии в течение пяти дней пройдут профилактические мероприятия

Подробности грядущих проверок раскрыл глава ведомства Владимир Севастьянов.

На дорогах Башкирии в связи с предстоящими длительными выходными пройдут рейды ГИБДД. В частности, в речь идет об оперативно-профилактическом мероприятии «Трезвый водитель», которое продлится до понедельника, 11 марта.

Владимир Севастьянов обратился к автомобилистам, призвав их не омрачать весенний праздник алкоголем и провести его трезво в кругу семьи. Он добавил, что сообщить о пьяном водителе можно анонимно по телефону горячей линии МВД по РБ 8(347)279-32-92 и мессенджер телеграм @GIBDDRB_02bot.

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Целью мероприятия, как заявил глава ГИБДД по РБ, является профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. В рамках мероприятия будут организованы рейды во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, а также другими службами ОВД.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. В ведомстве рассказали, чему в рамках мероприятия будет уделено особое внимание.

#Общество#Город#ГИБДД#Алкоголь#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Проверки на дорогах
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