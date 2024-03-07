На 8 Марта в Башкирии стартует новая спецоперация ГИБДД

Владимир Севастьянов обратился к автомобилистам, призвав их не омрачать весенний праздник алкоголем и провести его трезво в кругу семьи. Он добавил, что сообщить о пьяном водителе можно анонимно по телефону горячей линии МВД по РБ 8(347)279-32-92 и мессенджер телеграм @GIBDDRB_02bot.