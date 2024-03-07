На 8 Марта в Башкирии стартует новая спецоперация ГИБДД

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 05:24
На дорогах Башкирии в связи с предстоящими длительными выходными пройдут рейды ГИБДД. В частности, в речь идет об оперативно-профилактическом мероприятии «Трезвый водитель», которое продлится до понедельника, 11 марта.
Владимир Севастьянов обратился к автомобилистам, призвав их не омрачать весенний праздник алкоголем и провести его трезво в кругу семьи. Он добавил, что сообщить о пьяном водителе можно анонимно по телефону горячей линии МВД по РБ 8(347)279-32-92 и мессенджер телеграм @GIBDDRB_02bot.
Целью мероприятия, как заявил глава ГИБДД по РБ, является профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. В рамках мероприятия будут организованы рейды во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, а также другими службами ОВД.
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. В ведомстве рассказали, чему в рамках мероприятия будет уделено особое внимание.