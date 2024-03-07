Мужчина покромсал собутыльника мачете и сжег тело в гараже в Башкирии

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Сотрудники ведомства завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Иглинского района. Ему вменяют убийство — дело направлено в суд для рассмотрения.
Установлено, что с 27 по 31 октября прошлого года обвиняемый распивал алкоголь со своим 60-летним родственником. Между мужчинами случился конфликт, когда обвиняемый не пускал потерпевшего в магазин из-за его сильного алкогольного опьянения.
В результате злоумышленник нанес не менее трех ударов по голове мачете. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, а на следующий день его тело расчленили и сожгли в печи в гараже.
После содеянного мужчина уехал в Уфу к племяннице и рассказал ей об убийстве. Подозреваемый попросил вызвать сотрудников полиции и сознался во всем правоохранителям.
Ранее в Стерлитамаке 72-летний мужчина погиб от рук собственного сына. Последний напал на родителя с ножом из-за отказа в прогулке в ночное время.