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Мужчина покромсал собутыльника мачете и сжег тело в гараже в Башкирии

Мужчина покромсал собутыльника мачете и сжег тело в гараже в Башкирии

7 марта 2024, 13:37
Фото: 1MI
В Иглинском районе 55-летнего мужчину осудят за убийство родственника. Все случилось из-за запрета выходить за «добавкой» в пьяном виде, а закончилось признанием в преступлении. Подробности сообщили в следкоме РБ.

Сотрудники ведомства завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Иглинского района. Ему вменяют убийство — дело направлено в суд для рассмотрения.

Установлено, что с 27 по 31 октября прошлого года обвиняемый распивал алкоголь со своим 60-летним родственником. Между мужчинами случился конфликт, когда обвиняемый не пускал потерпевшего в магазин из-за его сильного алкогольного опьянения.

В результате злоумышленник нанес не менее трех ударов по голове мачете. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, а на следующий день его тело расчленили и сожгли в печи в гараже.

После содеянного мужчина уехал в Уфу к племяннице и рассказал ей об убийстве. Подозреваемый попросил вызвать сотрудников полиции и сознался во всем правоохранителям.

Ранее в Стерлитамаке 72-летний мужчина погиб от рук собственного сына. Последний напал на родителя с ножом из-за отказа в прогулке в ночное время.

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#Общество#Убийство#Башкортостан#Следком#Иглинский район#Марина Шорина
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