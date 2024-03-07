Известно, как изменится Уфимский цирк после реконструкции

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Уфимский Госцирк будет открыт в 2028 году после масштабной реставрации. Как пишет «Башинформ» со ссылкой на руководство цирка, здание сильно изменится как внешне, так и внутренне.
«В 2028 году наш цирк распахнет свои двери. У цирка планируется поменять и внешний облик, и внутренние виды. В зрительном зале будут мягкие, удобные кресла», — цитирует «Башинформ» директора цирка Гузель Тактарову.
Ранее стало известно, что на реконструкцию здания выделят 2 млрд рублей, однако средства начнут поступать лишь с 2026 года.