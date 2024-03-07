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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Уфимский цирк откроется в 2028 году после реконструкции

Известно, как изменится Уфимский цирк после реконструкции

7 марта 2024, 07:13
Фото: правительство РБ

Уфимский цирк откроется в 2028 году после реконструкции

Руководство объекта поделилось, как будет выглядеть здание для представлений после обновления.

Уфимский Госцирк будет открыт в 2028 году после масштабной реставрации. Как пишет «Башинформ» со ссылкой на руководство цирка, здание сильно изменится как внешне, так и внутренне.

«В 2028 году наш цирк распахнет свои двери. У цирка планируется поменять и внешний облик, и внутренние виды. В зрительном зале будут мягкие, удобные кресла», — цитирует «Башинформ» директора цирка Гузель Тактарову.

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Ранее стало известно, что на реконструкцию здания выделят 2 млрд рублей, однако средства начнут поступать лишь с 2026 года.

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#Общество#Город#Уфа#Цирк#Новости Башкирии
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