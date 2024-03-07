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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Из-за большого количества аварий на улицах Уфы образовались многокилометровые пробки

Из-за большого количества аварий на улицах Уфы образовались многокилометровые пробки

7 марта 2024, 14:56
Фото: 1MI
Жители Уфы застряли на улице Авроры в предпраздничный день. В четверг вечером, 7 марта, из-за аварии водители встали в многокилометровой пробке. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Bash.dtp.official.

Автор публикации с иронией отметил, что «никогда такого в предпраздничный день не было», но вот опять из-за ДТП уфимцы застряли. Неизвестно, есть ли пострадавшие в результате аварии, но одну из полос перекрыли до момента приезда ГИБДД.

В связи с этим стоят и автобусы, и легковые машины. ДТП произошло напротив заправки «Башнефть», обе полосы заблокированы, рассказал мужчина.

В комментариях пользователи считают, что дни подобных коллапсов водителям нужно проще относиться друг к другу. Якобы к концу недели им не хватает «доброты и взаимопонимания».

Ранее карты сервиса «Яндекс» зарегистрировали пробки в девять баллов в последний рабочий день на этой неделе. Наиболее загруженными оказались улицы Революционная, Заки Валиди, Пушкина и другие.

На юге Уфы образовалась многокилометровая пробка
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#Происшествия#Уфа#Авария#ДТП#Пробки#Марина Шорина
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