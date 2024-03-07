Из-за большого количества аварий на улицах Уфы образовались многокилометровые пробки

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Автор публикации с иронией отметил, что «никогда такого в предпраздничный день не было», но вот опять из-за ДТП уфимцы застряли. Неизвестно, есть ли пострадавшие в результате аварии, но одну из полос перекрыли до момента приезда ГИБДД.
В связи с этим стоят и автобусы, и легковые машины. ДТП произошло напротив заправки «Башнефть», обе полосы заблокированы, рассказал мужчина.
В комментариях пользователи считают, что дни подобных коллапсов водителям нужно проще относиться друг к другу. Якобы к концу недели им не хватает «доброты и взаимопонимания».
Ранее карты сервиса «Яндекс» зарегистрировали пробки в девять баллов в последний рабочий день на этой неделе. Наиболее загруженными оказались улицы Революционная, Заки Валиди, Пушкина и другие.