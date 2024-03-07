Из-за большого количества аварий на улицах Уфы образовались многокилометровые пробки

Автор публикации с иронией отметил, что «никогда такого в предпраздничный день не было», но вот опять из-за ДТП уфимцы застряли. Неизвестно, есть ли пострадавшие в результате аварии, но одну из полос перекрыли до момента приезда ГИБДД.