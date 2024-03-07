Ирландские магнаты и уфимские депутаты: кто облюбовал землю в спальном районе Уфы?

Пустующий земельный участок в уже застроенном Сипайлово начал интересовать коммерсантов ещё 20 лет назад. Тогда не было понятия «недружественные страны», страны обменивались капиталом, бизнес с удовольствием приходил и в Башкирию. Зачастую под иностранными инвесторами скрывались офшорные компании с местными бенефициарами, однако встречались и случаи, когда иностранцы действительно вкладывались в нашу республики — именно в «нулевые» и в начале «десятых» в Уфе открылись такие центры, как IKEA, Leroy Merlin, MEGA и «Ашан», имеющие прямое отношение к западному капиталу. Один из таких инвесторов имел прямое отношение к Сипайлово.