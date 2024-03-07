Ирландские магнаты и уфимские депутаты: кто облюбовал землю в спальном районе Уфы?

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На берегу озера Кашкадан в Сипайлово вновь развернулись строительные работы. Два месяца назад городские власти приняли проекты планировки и межевания территории вокруг водоёма. Выяснилось, что между Кашкаданом и гипермаркетом «Окей» могут появиться высотки.
Нам удалось установить, кто получил лакомый кусочек земли возле парка культуры и отдыха. Также мы восстановили всю цепочку претендентов на спорный земельный участок — от крупных европейских бенефициаров до местных бизнесменов, связанных с депутатами разного уровня.
Пустующий земельный участок в уже застроенном Сипайлово начал интересовать коммерсантов ещё 20 лет назад. Тогда не было понятия «недружественные страны», страны обменивались капиталом, бизнес с удовольствием приходил и в Башкирию. Зачастую под иностранными инвесторами скрывались офшорные компании с местными бенефициарами, однако встречались и случаи, когда иностранцы действительно вкладывались в нашу республики — именно в «нулевые» и в начале «десятых» в Уфе открылись такие центры, как IKEA, Leroy Merlin, MEGA и «Ашан», имеющие прямое отношение к западному капиталу. Один из таких инвесторов имел прямое отношение к Сипайлово.
В 2003 году в местном коммерческом поле появилась фирма ООО «Аврора-Уфа», впрочем, зарегистрированная в городе Реутов Московской области. Принадлежала она и вовсе кипрской офшорной компании «Кифаллон ЛТД». Через два года «Аврора-Уфа» озвучила планы построить возле Кашкадана спортивно-развлекательный комплекс. Для этого она взяла у города Уфы в аренду до 2054 года два участка по улице Маршала Жукова общей площадью 36,3 тыс кв метров. За аренду участка «Аврора-Уфа» обязалась заплатить 154,5 млн рублей.
Однако вскоре фирму выкупила ирландская компания Quinn Group одного из богатейших ирландских предпринимателей Шона Куинна. Группа компаний имела подразделения в Великобритании, Чехии, Испании, Болгарии, Польше, а также ряд объектов недвижимости в России — Москве, Екатеринбурге, Казани. В Уфе Quinn Group выкупила гипермаркет Castorama.
По задумке ирландских бизнесменов, представивших свой проект на 200 млн долларов Муртазе Рахимову, в Сипайлово должен был появиться комплекс с аквапарком, ресторанами, магазинами, боулингом. Открытие торгово-развлекательного центра планировалось к 2010 году.
Планам ирландского магната не суждено было сбыться. В 2011 году появилась информация о том, что Quinn Group может потерять земельный участок, выделенный в аренду на 49 лет, так как не начал строительные работы в срок (хоть и вложил в проект 60 млн рублей). Причиной задержек объявлялся мировой финансовый кризис. Позже выяснилось, что Шон Куинн, управляющий директор компании, предстал перед Высоким судом правосудия Северной Ирландии за вывод активов «Англо-Ирландского банка» (Anglo Irish Bank) на 50 млн евро. Выяснилось, что предприниматель должен ирландским налогоплательщикам 2,9 млрд евро.
Следующие 10 лет земельный участок то и дело переходил от одной фирмы к другой. В апреле 2012 года компания «Бизнес-трейд» и индивидуальный предприниматель Дмитрий Ершов выкупили у «Авроры-Уфа» права на аренду земельных участков за 525 тыс рублей. Спустя 4 месяца территория «Бизнес-трейда» досталась ООО «Сатурн» уфимского предпринимателя Дениса Арсланова и офшора из Британских Виргинских островов «Маклей Трейдинг ЛТД».
«Сатурн» получил от государства право на строительство торгово-развлекательного комплекса. Для застройки территории было создано ООО «ТРК „Кашкадан“ с учредителями в лице двух офшоров из Британских Виргинских островов — „Голдтекс Марин групп ЛТД“ и „Борнхомс Венчерс ЛТД“ (последняя была также соучредителем компании „Триколор-парк“, долю в которой имел Георгий Горячев, сын депутата горсовета Анатолия Горячева, скончавшегося в конце 2023 года).
Через год владелец земельного участка вновь поменялся — права собственности зарегистрированы за ООО «Телекоминвест». Его первыми учредителями являлись офшор из Британских Виргинских островов «Уилпорт Венчерс ЛТД» и Анатолий Васильев. Позже к уставному капиталу «Телекоминвеста» присоединились Денис Арсланов (ранее имевший отношение к освоению земли у озера Кашкадан через компанию «Сатурн»), Андрей Егоров, Булат Резяпов, Андрей Сорока.
Ещё один участник «Телекоминвеста» — Владимир Старов, брат вице-спикера Курултая Вадима Старова, который в 2023 году вошёл в число самых влиятельных людей Башкирии по версии Mkset.ru, заняв 100 место.
Несмотря на многочисленные смены владельцев, до ноября 2020 года на территории, отведённую под торговый центр, никаких объектов не появилось. Кроме того, на участке, выданном «Телекоминвесту», не велось строительных работ, техника и строительные материалы отсутствовали. Это было отмечено в решении Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18 декабря 2020 года.
В 2017 году Советом городского округа г. Уфа Республики Башкортостан от 28.06.2017 г. были внесены изменения в «Правила землепользования и застройки». По нему территория, ограниченная улицами Маршала Жукова, Сипайловская, Озёрная, Косогорная, Самаркандская, была включена в перечень земель «для комплексного и устойчивого развития». В феврале 2020 года был утверждён проект планировки и межевания территории, по которым на берегу Кашкадана должен был появиться многоэтажный многосекционный жилой дом с подземным паркингом.
Спустя месяц депутаты горсовета вновь меняют «Правила землепользования и застройки» города — в отношении территории, на которых находится многострадальный земельный участок, установлена зона многоэтажной жилой застройки (Ж-3) (ранее была установлена зона общественно-деловой застройки). В июне 2020 года между городом и ООО «Телекоминвест» был заключён договор о комплексном развитии территории. По нему на территории, арендованной фирмой, появились два участка для строительства высотного жилого дома и детского сада. Также был изменён вид разрешённого использования — вместо завершения строительства торгово-развлекательного комплекса участок с кадастровым номером 02:55:020513:398 теперь предназначался для многоэтажной жилой застройки.
Однако на договорённости городский властей и застройщика обратили внимание прокуратуры и антимонопольной службы. По мнению контролирующих органов, проекты планировки и межевания территории противоречили генплану Уфы 2006 года (по которому участок находился в зоне рекреационного значения, где запрещена жилая застройка), а изменение вида разрешённого использования было незаконным. 5 октября 2022 года Арбитражный суд Уральского округа запретил строительство многоэтажного дома на берегу Кашкадана.
К тому времени ООО «Телекоминвест» прекратил своё существование, разделившись на несколько фирм — ООО «РВС „Комфорт“, ООО „Стройресурс“, ООО „Санланд“, ООО „Агролэнд“ и ООО „Кашкадан“. К последнему и перешло право на владение территорией (по дополнительному соглашению с УЗИО г. Уфы от 20 августа 2021 года). В уставной капитал „Кашкадана“ вошли Андрей Сорока, Андрей Егоров, Юрий Симакович, Булат Резяпов, Денис Арсланов.
25 марта 2022 года «Кашкадан» переименовался в ООО «Специализированный застройщик „Кашкадан“, а в феврале 2023 года — в ООО „Специализированный застройщик „СтандартСтрой“. 19 ноября 2021 года фирма перешла под контроль другого юридического лица с названием ООО „Кашкадан“, бенефициаром которого является некая Фарида Рахимова.
Конец 2019 года отметился скандалом — московские инвесторы, заручившись поддержкой руководства Уфы, собралось построить возле Кашкадана дельфинарий. Планировалось, что возведение объекта начнётся в 2020 году, на проект предприниматели готовы были выделить 700 млн рублей.
Планы инвесторов наткнулись на сопротивление горожан, и менее, чем через месяц на сайте Change.org появилась петиция с требованиям запретить строительство дельфинария. За две недели её подписали более 50 тыс пользователей. Среди основных доводов против дельфинария недовольные граждане назвали жестокое обращение с животными, отсутствие должной инфраструктуры и неподходящий климат.
Мэрия сначала пыталась делать вид, будто бы строительство не входит в планы по благоустройству парка и озера Кашкадан. Однако в ноябре 2019 года власти вынуждены были пойти на общественные слушания по этому поводу. Обсуждения, прошедшие в зале Городского дворца культуры, запомнились странным поведением организаторов мероприятия — активисты и противники строительства дельфинария, а также журналисты жаловались на отсутствие мобильной связи в помещении.
Власти не скрывали, что во время слушаний применялась «глушилка», которая якобы использовалась для «безопасности». По мнению журналистов, цель «глушилок» была другой — чтобы участники слушаний не могли транслировать в Интернет ход обсуждений. Представители администрации, однако, старались не упоминать слова «дельфинарий», а продвигали его проект под видом «научного эко-центра образования и абилитации».
Спустя несколько лет проект строительства дельфинария сошёл на нет.
Как сообщили Mkset.ru в уфимской мэрии, на сегодняшний день нет договоров комплексном развитии территории вокруг Кашкадана. В пресс-службе городской администрации дополнили, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 02:55:020513:409 (находящегося между «Океем» и Кашкаданом) зарегистрировано право частной общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Первый фонд».
Нам удалось выяснить, что несмотря на то, что суды признали ничтожными сделки об аренде территорий и договоры о комплексном развитии территории, ООО «СЗ „СтандартСтрой“ удалось сохранить за собой территорию возле Кашкадана путём выкупа земли (договор о купле-продаже был заключён 18 сентября 2023 года)
29 декабря 2023 года было принято постановление «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Маршала Жукова, Баязита Бикбая, Сипайловская, Озерная, Косогорная». Согласно проекту, над Кашкаданом появится многосекционный жилой дом на 2 141 человек. Заказчиком проекта является всё то же ООО «СЗ „СтандартСтрой“. Строительные работы ведутся полным ходом.