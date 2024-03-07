Новый коллектор в Уфе обеспечит водой 8 млн кв. м жилья

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
В Уфе продолжаются работы по строительству нового коллектора. Как сообщили в мэрии города, сейчас готовность объекта оценивается в 94%. Из 13,2 км трассы выполнены 12,9 км, в том числе дюкерный переход через реку Белую и прокладка труб под проспектом Дружбы Народов.
В администрации города отмечают, что после завершения строительства пропускная способность существующего уфимского коллектора увеличится до 142 тысяч куб. м в сутки. Кроме того, в будущем объект позволит возвести более 8 млн кв. м жилья.
«Исполнитель завершает работы по устройству железобетонного основания, укладке труб, обратной засыпке траншей, монтажу элементов с обвязкой камер, устройству железобетонных монолитных камер. Частично выполнен переход через Затонское шоссе. Практически закончены работы по устройству каменной наброски для укрепления берега реки Белой и стального трубопровода на правой стороне реки для обеспечения врезок в существующие канализационные сети», — рассказали в мэрии.
Закончить все работы планируют в октябре этого года.