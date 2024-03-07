Новый коллектор в Уфе обеспечит водой 8 млн кв. м жилья

В Уфе продолжаются работы по строительству нового коллектора. Как сообщили в мэрии города, сейчас готовность объекта оценивается в 94%. Из 13,2 км трассы выполнены 12,9 км, в том числе дюкерный переход через реку Белую и прокладка труб под проспектом Дружбы Народов.