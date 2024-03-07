Главный тренер «Трактора» обвинил игроков «Салавата Юлаева» в симуляциях

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
После четвертого матча в серии, который завершился со счетом 3:2 в пользу уфимцев наставник команды-противника высказался об игре. Он считает, что хоккеисты «много приукрашивали».
Во время матча случилось несколько драк. Хоккеист «Трактора» Владимир Ткачев получил клюшкой по лицу от форварда уфимцев Ивана Дроздова. В результате пришлось зашивать губу;
Счет в серии до четырех побед пока равный — 2:2. Следующая встреча пройдет в пятницу, 8 марта.