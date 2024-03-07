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Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Заварухин назвал хоккеистов «Салавата Юлаева» симулянтами

Главный тренер «Трактора» обвинил игроков «Салавата Юлаева» в симуляциях

7 марта 2024, 16:04
Фото: 1MI

Заварухин назвал хоккеистов «Салавата Юлаева» симулянтами

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин предположил, что хоккеисты «Салавата Юлаева» симулировали в некоторых моментах. Об этом пишет газета «Советский спорт».

После четвертого матча в серии, который завершился со счетом 3:2 в пользу уфимцев наставник команды-противника высказался об игре. Он считает, что хоккеисты «много приукрашивали».

Во время матча случилось несколько драк. Хоккеист «Трактора» Владимир Ткачев получил клюшкой по лицу от форварда уфимцев Ивана Дроздова. В результате пришлось зашивать губу;

Счет в серии до четырех побед пока равный — 2:2. Следующая встреча пройдет в пятницу, 8 марта.

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#Спорт#Уфа#ХК «Салават Юлаев»#КХЛ#ХК «Трактор»#Марина Шорина
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