Глава РЭО рассказал о строительстве заводов по обращению с ТКО на Кубани в 2025 году

Он отчитался, что ППК «РЭО» вместе с краевыми властями ранее создали концепцию пяти комплексных объектов на черноморском побережье и одного комплексного объекта в Краснодаре. Как сообщает kubanpress.ru, на сегодняшний день ведется конкурсный отбор кандидатов на реализацию проектов, а в уже в марте будет официально определен инвестор. Если вся работа будет выполнена в запланированные сроки, то до окончания 2025 года в регионе смогут подготовить к эксплуатации первые построенные предприятия по переработке ТКО, полностью соответствующие целевым показателям федерального проекта.