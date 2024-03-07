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Updated Сегодня, 13:52

Глава РЭО рассказал о строительстве заводов по обращению с ТКО на Кубани в 2025 году

Глава РЭО рассказал о строительстве заводов по обращению с ТКО на Кубани в 2025 году

7 марта 2024, 13:52
Фото: 1MI
По заявлению главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева на Всемирном фестивале молодежи, несколько современных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) могут заработать в Краснодарском крае до конца 2025 года.

Он отчитался, что ППК «РЭО» вместе с краевыми властями ранее создали концепцию пяти комплексных объектов на черноморском побережье и одного комплексного объекта в Краснодаре. Как сообщает kubanpress.ru, на сегодняшний день ведется конкурсный отбор кандидатов на реализацию проектов, а в уже в марте будет официально определен инвестор. Если вся работа будет выполнена в запланированные сроки, то до окончания 2025 года в регионе смогут подготовить к эксплуатации первые построенные предприятия по переработке ТКО, полностью соответствующие целевым показателям федерального проекта.

Буцаев также уточнил, что по третьему объекту пока ведется юридическая работа, которая касается заключения соглашения. В РЭО выразили надежду, что оно будет подписано уже в скором времени. Это означает, что из пяти комплексных объектов на побережье три в 2024 году смогут перейти из документарной части в инвестиционную. По остальным двум объектам регион выбирает участок или осуществляет оформление территорий для строительства.

Буцаев напомнил, что в Сочи объект захоронения функционирует еще с года проведения Олимпийских игр. Он переполнен и срочно нуждается в замене другим объектом аналогичного назначения. Гендиректор Российского экологического оператора пообещал приблизить Кубань к целевым задачам, прописанным в указе президента и в поручениях правительства, то есть приступить к сортировке, определению полезной фракции и дальнейшей переработке мусора.

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