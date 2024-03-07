Фиджитал-турнир «Игры будущего» задал новые тренды для бизнеса

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Свыше двух тысяч человек из 107 стран стали участниками «Игр» по 21 дисциплине. Собрано три миллиарда просмотров онлайн и офлайн, а билеты на финал «Доты» разошлись за 5 минут, напоминает inkazan.ru.
Еще за год до запуска соревнований новые «Игры» воспринимались со скепсисом. В то же время власти и крупнейшие российские компании рискнули и вложились в мероприятие, хотя было очевидно: затраты окупятся нескоро. Но в России начал создаваться пул компаний, которые согласны делать вложения в подобные проекты. Событие получило поддержку со стороны VК, Yota, Сбера, «Газпрома», солидную помощь предоставили компании, входящие в экосистему «Интерроса»: «Рексофт», «Атомайз», «Роза Хутор».
Участники и эксперты положительно оценили «Игры». Проект уже успел заручиться международной поддержкой. На будущий год соревнования пройдут в Казахстане.
Заместитель проректора НИУ ВШЭ Илья Яськов отметил, что привлекательность проекта заключается в том, что у киберспорта нет границ, в нем никого не ущемляют и не давят. Россия сильна в этом направлении, без российских команд подобные соревнования не обходятся, поэтому игра будет зрелищной, добавил Яськов.
«Игры» способствовали росту внимания к таким турнирам со стороны бизнеса. Спонсоры уже обозначили готовность вкладываться в новые проекты.
Директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов заявил, что российские компании выступают в роли спонсоров команд и проявляют заинтересованность в достижении максимального охвата. В университете «Синергия» признают наличие большого экономического потенциала у фиджитал-спорта, открыли магистратуру по соответствующему направлению и собираются обучать менеджеров.
Кроме самих соревнований Казань представила гостям «Город будущего». Это проект, где крупнейшие российские компании демонстрируют свои «фиджитал-порталы». Таким порталом на курорт «Роза Хутор» оказался стенд компании «Интеррос», посетители которого учились кататься на горных лыжах с профессиональными инструкторами с помощью высокотехнологичного тренажера-симулятора. Катание происходило на виртуальных трассах «Розы Хутор». А тысячному гостю стенда, юной фигуристке, «Интеррос» сделал подарок — тур на «Розу Хутор» уже на настоящие снежные трассы.
«“Игры будущего» — не только одно из главных спортивных событий года, но и яркий пример технологического лидерства России. Для «Интерроса» очень ценно быть одним из пионеров на этом пути», — заявил гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин. Он также добавил, что в компании рассчитывают: поддержка и активное участие в «Играх» компаний «Атомайз» и «Рексофт» позволят новому формату состязаний на стыке двух реальностей успешно состояться, анонсировав открытие новой главы в истории мирового спорта.