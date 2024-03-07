Фиджитал-турнир «Игры будущего» задал новые тренды для бизнеса

«“Игры будущего» — не только одно из главных спортивных событий года, но и яркий пример технологического лидерства России. Для «Интерроса» очень ценно быть одним из пионеров на этом пути», — заявил гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин. Он также добавил, что в компании рассчитывают: поддержка и активное участие в «Играх» компаний «Атомайз» и «Рексофт» позволят новому формату состязаний на стыке двух реальностей успешно состояться, анонсировав открытие новой главы в истории мирового спорта.