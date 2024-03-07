Даванков предложил увеличить маткапитал для уфимцев за первого ребенка до 1 млн

«В первую очередь людям нужно собственное жильё. Нельзя планировать большую семью, ютясь в одной квартире с родителями или снимая крохотную студию, где тесно даже вдвоём. Из-за бытовых проблем у нас 70% браков заканчиваются разводами. Чтобы это исправить, у нас часто предлагают экзотические меры на манер запрета абортов. Это неправильно. Лучше помочь людям материально. Маткапитал в миллион рублей поможет хотя бы с первоначальным взносом по ипотеке. А выплаты за второго и третьего ребёнка позволят полностью закрыть вопрос с жильём. У людей появится уверенность в завтрашнем дне», — считает Владислав Даванков.