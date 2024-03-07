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Двое детей и их родители погибли в ДТП на границе Башкирии

Четыре человека погибли и трое получили травмы в автокатастрофе на границе Башкирии

7 марта 2024, 07:11
Фото: 1MI

Двое детей и их родители погибли в ДТП на границе Башкирии

Об этом сообщает «Курс дела» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Челябинской области.

Два легковых авто — ВАЗ-21102 и Hyundai столкнулись на автодороге на границе Башкирии и Челябинской области. Инцидент произошел в понедельник, 4 марта, на шестом километре дороги между Усть-Катавом и Орловкой.

В результате столкновения погибло четверо пассажиров отечественного авто: семейная пара и двое несовершеннолетних детей. Семья скончалась до приезда медиков.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Единственным выжившим оказался четырехлетний сын. Мальчик получил множественные травмы, медики оценивают его состояние как тяжело, сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Пассажиры иномарки с различными травмами были доставлены в больницу.

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#Происшествия#ГИБДД#Смертельное ДТП#ДТП#Минздрав#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Челябинская область
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