Четыре человека погибли и трое получили травмы в автокатастрофе на границе Башкирии

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:32
Два легковых авто — ВАЗ-21102 и Hyundai столкнулись на автодороге на границе Башкирии и Челябинской области. Инцидент произошел в понедельник, 4 марта, на шестом километре дороги между Усть-Катавом и Орловкой.
В результате столкновения погибло четверо пассажиров отечественного авто: семейная пара и двое несовершеннолетних детей. Семья скончалась до приезда медиков.
Единственным выжившим оказался четырехлетний сын. Мальчик получил множественные травмы, медики оценивают его состояние как тяжело, сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Пассажиры иномарки с различными травмами были доставлены в больницу.