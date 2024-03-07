Буцаев: Саммит БРИКС будет сопровождать обширная экологическая программа

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
РЭО выступает экологическим оператором саммита БРИКС в Казани.
Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, отметил широкий спектр вопросов по защите окружающей среды, уже решаемых в рамках БРИКС. Он подчеркнул интерес РЭО к участию в дискуссиях об управлении отходами и мониторинге окружающей среды. Он также выразил заинтересованность в вопросах углеродной повестки и принципах распределения углеродных единиц, пишет 56orb.ru.
Буцаев подчеркнул важность темы рекультивации полигонов ТКО и внедрения зеленых принципов для снижения выбросов на свалках и полигонах. Он рассказал о работе системы, действующей в разных государствах, которая поощряет внедрение новых технологий и сокращение влияния захороненных на полигонах отходов путём выдачи зеленых единиц. Потом перераспределение этих единиц давало экономический эффект для проектов строительства новых объектов обработки и утилизации.
Гендиректор ППК «РЭО» позитивно оценил идею создания общего углеродного рынка БРИКС и важность разработки единых правил его функционирования.