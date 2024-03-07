Буцаев: Саммит БРИКС будет сопровождать обширная экологическая программа

Буцаев подчеркнул важность темы рекультивации полигонов ТКО и внедрения зеленых принципов для снижения выбросов на свалках и полигонах. Он рассказал о работе системы, действующей в разных государствах, которая поощряет внедрение новых технологий и сокращение влияния захороненных на полигонах отходов путём выдачи зеленых единиц. Потом перераспределение этих единиц давало экономический эффект для проектов строительства новых объектов обработки и утилизации.