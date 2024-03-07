Башкирия обновила тысячи километров дорог

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Из этого показателя более 1,5 тысячи км дорог ремонтировались в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы велись в том числе и на крупных инфраструктурных объектах. В короткие сроки закончили возведение уникального моста-вставки между двумя мостами через реку Белую в Уфе.
Годом ранее водителям стала доступна транспортная развязка в Зинино Октябрьского района. В новом отчетном периоде ожидаются работы на таких крупных объектах, как Восточный выезд, Шакшинский мост, улицы Высотная, Академика Ураксина и Рабкоров.