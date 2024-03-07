Башкирия обновила тысячи километров дорог

В Башкирии за пять лет обновлены 7,9 тысячи км дорог

В Башкортостане за 5 лет построили, отремонтировали и реконструировали более 7,9 тысячи км дорог. За этот же срок возведено более 9 тысяч погонных метров мостов. Такие данные сообщили в министерстве транспорта региона.