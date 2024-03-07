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Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Башкирия обновила тысячи километров дорог

7 марта 2024, 17:36

В Башкирии за пять лет обновлены 7,9 тысячи км дорог

В Башкортостане за 5 лет построили, отремонтировали и реконструировали более 7,9 тысячи км дорог. За этот же срок возведено более 9 тысяч погонных метров мостов. Такие данные сообщили в министерстве транспорта региона.

Из этого показателя более 1,5 тысячи км дорог ремонтировались в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы велись в том числе и на крупных инфраструктурных объектах. В короткие сроки закончили возведение уникального моста-вставки между двумя мостами через реку Белую в Уфе.

Годом ранее водителям стала доступна транспортная развязка в Зинино Октябрьского района. В новом отчетном периоде ожидаются работы на таких крупных объектах, как Восточный выезд, Шакшинский мост, улицы Высотная, Академика Ураксина и Рабкоров.

В Уфе ограничат проезд по Шакшинскому мосту
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#Общество#Касается каждого#Башкортостан#Ремонт#Дорожный ремонт#Минтранс#Марина Шорина
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