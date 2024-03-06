Жители Башкирии пригрозили властям судом за вырубку деревьев во дворе

Сотрудница районной администрации Чишминского района Надежда Идиатуллина рассказала, что вырубка деревьев была плановой и согласована с профильными ведомствами. Также она пообещала, что весной «при наступлении благоприятных погодных условий» во дворе высадят новые деревья с меньшей кроной. Через сколько лет они смогут действительно защищать дома от солнца и украшать придомовую территорию, женщина не уточнила.