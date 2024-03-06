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Updated Сегодня, 09:14

Жители Башкирии оказались недовольным решением властей вырубить деревья во дворе

Жители Башкирии пригрозили властям судом за вырубку деревьев во дворе

6 марта 2024, 09:12
Фото: Скриншот / vk.com

Жители Башкирии оказались недовольным решением властей вырубить деревья во дворе

От насаждений остались лишь пеньки.

В селе Алкино-2 Чишминского района произошёл скандал между местными жителями и муниципальными властями. Деревья во дворе, которые защищали жильцов многоквартирного дома, от палящего солнца, оказались вырублены. Сотрудники администрации оправдываются тем, что деревья якобы представляли опасность для населения.

3 марта Ксения М. написала в комментариях к посту Радия Хабирова в соцсетях:

— У нас был красивый двор, росли березы и дубы. Приехав с работы, меня чуть не ударил сердечный приступ: в нашем дворе срубили все деревья. Без предупреждения, без нашего согласия. Как такое возможно? Как нам летом находиться во дворе дома? Они нас спасали от солнца, зимой радовали своей красотой. — Ксения М.

Ксения рассказала, что деревья укрывали неприглядный вид домов, который не могут дождаться покраски. Она попросила помочь «восстановить справедливость», наказав виновных.

Фото: Скриншот / vk.com

Сотрудница районной администрации Чишминского района Надежда Идиатуллина рассказала, что вырубка деревьев была плановой и согласована с профильными ведомствами. Также она пообещала, что весной «при наступлении благоприятных погодных условий» во дворе высадят новые деревья с меньшей кроной. Через сколько лет они смогут действительно защищать дома от солнца и украшать придомовую территорию, женщина не уточнила.

— На ул. Центральной, д. 18 с. Алкино-2, проводились плановые работы по вырубке длинномеров, представляющих опасность для населения. — Администрация МР Чишминский район.

Однако Ксения М. заявила, что информация о старости и заражённости деревьев является не действительной. Также она добавила, что граждане вправе обратиться в суд, ссылаясь на статью 16 Федерального закона №189 «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». Первая часть статьи звучит так:

— В существующей застройке поселений земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.

Ранее мы рассказывали о том, как резонанс в СМИ привёл к реакции надзорных ведомств из-за вырубки деревьев под Уфой.

Стали известны масштабы вырубки леса под Уфой
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#Общество#Экология#Новости Башкирии#Вырубка деревьев#Администрация#Идэль Гумеров#Чишминский район#Недовольство
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