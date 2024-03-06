Жители Башкирии пригрозили властям судом за вырубку деревьев во дворе

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В селе Алкино-2 Чишминского района произошёл скандал между местными жителями и муниципальными властями. Деревья во дворе, которые защищали жильцов многоквартирного дома, от палящего солнца, оказались вырублены. Сотрудники администрации оправдываются тем, что деревья якобы представляли опасность для населения.
3 марта Ксения М. написала в комментариях к посту Радия Хабирова в соцсетях:
— У нас был красивый двор, росли березы и дубы. Приехав с работы, меня чуть не ударил сердечный приступ: в нашем дворе срубили все деревья. Без предупреждения, без нашего согласия. Как такое возможно? Как нам летом находиться во дворе дома? Они нас спасали от солнца, зимой радовали своей красотой. — Ксения М.
Ксения рассказала, что деревья укрывали неприглядный вид домов, который не могут дождаться покраски. Она попросила помочь «восстановить справедливость», наказав виновных.
Сотрудница районной администрации Чишминского района Надежда Идиатуллина рассказала, что вырубка деревьев была плановой и согласована с профильными ведомствами. Также она пообещала, что весной «при наступлении благоприятных погодных условий» во дворе высадят новые деревья с меньшей кроной. Через сколько лет они смогут действительно защищать дома от солнца и украшать придомовую территорию, женщина не уточнила.
— На ул. Центральной, д. 18 с. Алкино-2, проводились плановые работы по вырубке длинномеров, представляющих опасность для населения. — Администрация МР Чишминский район.
Однако Ксения М. заявила, что информация о старости и заражённости деревьев является не действительной. Также она добавила, что граждане вправе обратиться в суд, ссылаясь на статью 16 Федерального закона №189 «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». Первая часть статьи звучит так:
— В существующей застройке поселений земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.
Ранее мы рассказывали о том, как резонанс в СМИ привёл к реакции надзорных ведомств из-за вырубки деревьев под Уфой.