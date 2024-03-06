Здание Центрального рынка в Уфе появилось на «Авито»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Владельцы ТК «Центральный» выставили здание рынка на продажу. Объявление появилось на портале «Авито».
За здание, площадью в 41 708 кв. м хотят получить более 6,1 млрд рублей. Стоимость «квадрата», таким образом, составляет 146 423 рублей.
Напомним, ранее ТК решением Арбитражного суда Башкирии был признан банкоротом. Компания погрязла в огромных долгах перед кредиторами. В 2023 дело прекратили после утверждения мирового соглашения.