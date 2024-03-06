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В Уфе продают здание обанкротившегося Центрального рынка

Здание Центрального рынка в Уфе появилось на «Авито»

6 марта 2024, 07:20
Фото: 2ГИС

В Уфе продают здание обанкротившегося Центрального рынка

Продавец просит за торговый комплекс 6,1 млрд рублей.

Владельцы ТК «Центральный» выставили здание рынка на продажу. Объявление появилось на портале «Авито».

За здание, площадью в 41 708 кв. м хотят получить более 6,1 млрд рублей. Стоимость «квадрата», таким образом, составляет 146 423 рублей.

Напомним, ранее ТК решением Арбитражного суда Башкирии был признан банкоротом. Компания погрязла в огромных долгах перед кредиторами. В 2023 дело прекратили после утверждения мирового соглашения.

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#Общество#Экономика#Уфа#Банкротство#Новости Башкирии#Продажа#Центральный рынок
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