mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

За взятку завод в Уфе оштрафовали на 1 млн рублей

Завод моющих средств в Уфе оштрафовали на миллион

6 марта 2024, 13:20
Фото: 1MI

За взятку завод в Уфе оштрафовали на 1 млн рублей

В Уфе завод моющих средств «Тензид» попался на взятке. Еще в мае 2022 года фирма пыталась закрыть несостыковки в бухгалтерии взяткой в 50 тысяч рублей. Подробности сообщили в прокуратуре Башкортостана.

Прокуратура Советского района устроила проверку законодательства в сфере противодействия коррупции. Выяснилось, что предприятие предлагало гостиничному комплексу «Башкортостан» 50 тысяч рублей. Деньги давались за подделку документов из-за расхождения в бухгалтерской документации.

Прокуратура возбудила дело. В результате предприятие оштрафовали на 1 млн рублей. Также вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в Уфе два юридических лица с наименованием «ЗМС „Тензид“». Директором одного из заводов является Евгений Жуков, а второго Рафаэль Файрузов.

Выручка первой фирмы за 2022 год достигла 5,5 млн рублей при чистой прибыли в 26 тысяч. У второго предприятия же доходы достигли 9,9 млн рублей, а после всех издержек на руках осталось 179 млн рублей.

За взятки от водителей автобусов накажут начальника в «Башавтотрансе»
Узнать подробнее
Читайте также:
На экс-преподавателя вуза в Уфе завели 16 дел за взяткиСотрудник службы весового контроля незаконно обогатился почти на 900 тысяч рублейЭкс-полицейские в Уфе брали деньги у иностранцев и пьяных водителей
#Общество#Уфа#Прокуратура#Взятка#Завод#Марина Шорина
Подпишитесь
В Башкирии весной может затопить больше трехсот деревень, поселков и городских улиц
Сегодня, 10:42
Стало известно, какой будет погода в Башкирии 8 марта
Сегодня, 11:24
В Уфе возбудили уголовное дело из-за надругательства над Вечным огнем
Сегодня, 11:10
Участок улицы Коммунистической в Уфе благоустроят за 98 млн рублей
Сегодня, 11:08
Боец из Башкирии вернулся на родину с ранением, но погиб, вновь отправившись на СВО
Сегодня, 10:52
«Башнефть» произвела 3,2 млн тонн экологичных бензинов в 2023 году
Вчера, 05:22