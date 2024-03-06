Завод моющих средств в Уфе оштрафовали на миллион

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Прокуратура Советского района устроила проверку законодательства в сфере противодействия коррупции. Выяснилось, что предприятие предлагало гостиничному комплексу «Башкортостан» 50 тысяч рублей. Деньги давались за подделку документов из-за расхождения в бухгалтерской документации.
Прокуратура возбудила дело. В результате предприятие оштрафовали на 1 млн рублей. Также вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в Уфе два юридических лица с наименованием «ЗМС „Тензид“». Директором одного из заводов является Евгений Жуков, а второго Рафаэль Файрузов.
Выручка первой фирмы за 2022 год достигла 5,5 млн рублей при чистой прибыли в 26 тысяч. У второго предприятия же доходы достигли 9,9 млн рублей, а после всех издержек на руках осталось 179 млн рублей.