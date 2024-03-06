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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Уфе будут производить пластиковую упаковку для бытовой химии

В уфимской Черниковке появится новый завод

6 марта 2024, 05:23
Фото: 1MI

В Уфе будут производить пластиковую упаковку для бытовой химии

Предприятие ранее сотрудничало с компаниями, покинувшими Россию после начала СВО.

Республиканские власти передали в аренду ООО «Компания „Беринг“» земельный участок на улице Ульяновых на севере Уфы. Площадь участка — 0,39 га. Там появится корпус для производства упаковки для лекарств, косметики, пищевых продуктов и бытовой химии.

Минземимущество Республики Башкортостан заключило с ООО «Беринг» договор аренды земельного участка. Сейчас, как сообщают в пресс-службе уфимской администрации, участок заброшен, там складируется мусор. Задача новых владельцев — очистить и облагородить территорию, подвести инженерные коммуникации и построить производственные помещения площадью 2 тыс кв метров.

Общий объём инвестиций обещается в более, чем 500 млн рублей. На выходе город будет иметь 30 рабочих мест.

По данным сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром компании «Беринг» является Ильдар Гафиятуллин. Ранее он был совладельцем ООО «Био Лоджик», основном видом которого было производство фармацевтических субстанций. На сайте компании «Беринг» сообщается, что основной профиль фирмы — производство пластиковой упаковки. Среди партнёров числятся Unilever, покинувшая страну после начала СВО, производитель химии Avgust, американская химическая компания Dupont, тоже покинувшая российский рынок, и немецкая Henkel.

В 2022 году в ООО «Компания „Беринг“» числилось 110 сотрудников. Тогда же фирма зафиксировала рекордную прибыль — 74 млн рубль, а выручка составила 458 млн рублей.

Недавно стало известно о планах новых владельцев кинотеатра «Искра».

Стала известна судьба многострадального кинотеатра «Искра» в Уфе
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#Экономика#Город#Бизнес#Уфа#Промышленность#Новости Башкирии#Производство#Идэль Гумеров#Черниковка
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