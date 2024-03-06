В уфимской Черниковке появится новый завод

По данным сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром компании «Беринг» является Ильдар Гафиятуллин. Ранее он был совладельцем ООО «Био Лоджик», основном видом которого было производство фармацевтических субстанций. На сайте компании «Беринг» сообщается, что основной профиль фирмы — производство пластиковой упаковки. Среди партнёров числятся Unilever, покинувшая страну после начала СВО, производитель химии Avgust, американская химическая компания Dupont, тоже покинувшая российский рынок, и немецкая Henkel.