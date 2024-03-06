В Уфе возбудили уголовное дело из-за надругательства над Вечным огнем

Следователи выяснили, что подростки из Уфы 4 марта собрались в парке имени Ивана Якутова на прогулку, в какой-то момент им стало, и они решили развлечься и с помощью снега потушить Вечный огонь, который горит в центре парка. На видеозаписи видно, что не с первого раза, но это у них получилось. Огонь потух на короткое время, а потом автоматически зажегся снова. Подростки в итоге разбежались.