В Уфе возбудили уголовное дело из-за надругательства над Вечным огнем

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Следователи выяснили, что подростки из Уфы 4 марта собрались в парке имени Ивана Якутова на прогулку, в какой-то момент им стало, и они решили развлечься и с помощью снега потушить Вечный огонь, который горит в центре парка. На видеозаписи видно, что не с первого раза, но это у них получилось. Огонь потух на короткое время, а потом автоматически зажегся снова. Подростки в итоге разбежались.
Видеозапись возмутила пользователей сети и юными вандалами занялись полицейские, которые оперативно их разыскали и задержали.
Следователи проводят с ними следственные действия, они выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. По этой статье УК РФ подросткам грозит либо серьезный штраф, либо уловный срок до трех лет.