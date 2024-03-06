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Уфимские подростки попали под уголовное дело из-за попытки потушить Вечный огонь

В Уфе возбудили уголовное дело из-за надругательства над Вечным огнем

6 марта 2024, 11:10
Фото: 1MI

Уфимские подростки попали под уголовное дело из-за попытки потушить Вечный огонь

Уголовное дело возбуждено по серьезной статье — это «Надругательство над местом захоронения».

Следователи выяснили, что подростки из Уфы 4 марта собрались в парке имени Ивана Якутова на прогулку, в какой-то момент им стало, и они решили развлечься и с помощью снега потушить Вечный огонь, который горит в центре парка. На видеозаписи видно, что не с первого раза, но это у них получилось. Огонь потух на короткое время, а потом автоматически зажегся снова. Подростки в итоге разбежались.

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Видеозапись возмутила пользователей сети и юными вандалами занялись полицейские, которые оперативно их разыскали и задержали.

Следователи проводят с ними следственные действия, они выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. По этой статье УК РФ подросткам грозит либо серьезный штраф, либо уловный срок до трех лет.

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#Уфа
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